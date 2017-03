Poola kaitseminister süüdistab Tuski seoses Smolenski lennuõnnetusega

Lennuõnnetuses sai surma Poola president Lech Kaczyński ja veel 95 inimest, vahendas Reuters.

Kaitseministeerium selgitab riigiprokuratuurile edastatud kirjas, et kahtlustab toonast peaministrit Donald Tuski usalduse kuritarvitamises välissuhetes. Väidetava kuriteo eest võib määrata kuni kümne aasta pikkuse vangistuse.

Prokuratuuri pressiesindaja kinnitas, et sai ministeeriumilt teate, milles süüdistatakse Tuski diplomaatilises reetmises. Prokuratuuril on nüüd 30 päeva aega, et otsustada asja uurimine.

Tuski kabinet Brüsselis keeldus seda kommenteerimast.

Tegemist on tõsiseima süüdistusega Tuski vastu, mille on teinud võimul olev Õiguse ja Õigluse partei (PiS), mille juht on Lech Kaczyński vend Jarosław Kaczyński, kes on Tuski pikaajaline vastane.

Antoni Macierewicz ütles teisipäeval Poola ajalehele Gazeta Polska Codziennie, et Tusk sõlmis Putiniga ebaseadusliku leppe, mis kahjustab Poolat. Tema sõnul peaks Tusk kandma selle eest kriminaalvastutust.

"Asi pole hooletuses, vaid kriminaalkuriteos," ütles Macierewicz.

Poola riikliku uudisteagentuuri PAP teatel ütleb ministeerium prokuratuurile saadetud kirjas, et Tusk nõustus pärast lennuõnnetust tingimustega, mis takistasid Poolal osalemast õnnetuse põhjuste uurimisel.

Macierewiczi väitel ei suutnud Tusk algusest peale sõlmida Moskvaga kokkulepet, mis tagaks Poola esindajate osalemise kõigis uurimistegevustes sündmuskohal. See võimaldas tema sõnul Venemaal piirata Poola rolli uurimises.

Kirjas märgitakse ka, et Tusk ei suutnud astuda samme, millega oleks lennuki Tu-154 vrakk viidud Poolasse.

Need sammud on kaitseministeeriumi hinnangul töötanud Poola kahjuks.

Venemaa on korduvalt vastanud eitavalt nõudmisele tagastada lennuki vrakk ja selle musta kasti salvestised Poolale, viidates enda pooleliolevale uurimisele.

Poola prokuratuur viib juba läbi mitut uurimist seoses Smolenski lennuõnnetusega. Nende hulgas on juhtum mitme avaliku sektori ametniku vastu, keda kahtlustatakse Poolat kahjustavas tegevuses aastal pärast õnnetust.

Tusk on sageli eitanud igasugust vastutust juhtunus. Varasema uurimise kohaselt oli tegemist õnnetusega.