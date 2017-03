Ka Suurbritannia ei luba kuue riigi otselendudel salongi sülearvuteid

"Meie kõrgeim prioriteet saab alati olema Briti kodanike turvalisuse tagamine," teatas valitsuse pressiesindaja.

Sarnase keelu kehtestas teisipäeval USA, hoiatades, et äärmuslased kavatsevad rünnata lennukeid elektroonilistesse seadmetesse peidetud lõhkekehadega.

Briti valitsuse otsus mõjutab rahvusringhäälingu BBC andmeil kokku 14 lennufirmat, millest kuus on Briti ja kaheksa välismaised.

Briti lennufirmad on British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook ja Thomson. Välismaised on Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, EgyptAir, Royal Jordanian, Tunis Air ja Saudia.

Üks USA ametnik ütles AP-le, et keeld kehtib vahemaandumiseta lendudele USA-sse 10 rahvusvahelisest lennujaamast, mis teenindavad Kairot Egiptuses, Ammani Jordaanias, al-Kuwayti Kuveidis, Casablancat Marokos, Dohat Kataris, Ar-Riyadi ja Jiddah't Saudi Araabias, Istanbuli Türgis ning Abu Dhabit ja Dubaid Araabia Ühendemiraatides.

Ametniku sõnul on keeld tähtajatu.

Türgi valitsus on kommenteerinud, et USA keeld on väär ja tuleks tühistada.