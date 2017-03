Ka Suurbritannia kehtestas kuue riigi otselendudele seadmekeelu

Keeld ei kehti seadmetele, mille pikkus on kuni 16 sentimeetrit, laius kuni 9,3 sentimeetrit ja paksus kuni 1,5 sentimeetrit, lisas valitsus.

Keeld kehtib alates teisipäevast, lõppkuupäeva sellel ei ole.

"Meie kõrgeim prioriteet saab alati olema Briti kodanike turvalisuse tagamine," teatas valitsuse pressiesindaja pärast seda, kui USA kehtestas sarnase keelu, hoiatades, et äärmuslased kavatsevad rünnata lennukeid elektroonilistesse seadmetesse peidetud lõhkekehadega.

Briti valitsuse otsus mõjutab rahvusringhäälingu BBC andmeil kokku 14 lennufirmat, millest kuus on Briti ja kaheksa välismaised.

Briti lennufirmad on British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook ja Thomson. Välismaised on Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, EgyptAir, Royal Jordanian, Tunis Air ja Saudia.

USA teatas teisipäeval, et andis üheksale lennufirmale korralduse mitte lubada kümnest Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika lennujaamast väljuvate lendude reisijatel salongi võtta telefonist suuremaid elektroonilisi seadmeid.

Briti keelus on kuus, USA keelus kaheksa riiki. Ühendriikide keelus pole Liibanoni ega Tuneesiat, kuid erinevalt Briti keelust on seal Kuveit, Maroko, Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Türgi, Egiptus, Saudi Araabia ja Jordaania on mõlemas nimistus.

USA lennufirmad ei lenda otse kõnealustesse lennujaamadesse, mistõttu mõjutab Ühendriikide keeld üheksat välismaist lennufirmat: Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates ja Etihad Airways.

USA andis lennufirmadele muudatuste rakendamiseks aega 96 tundi. Aeg hakkas jooksma teisipäeval kell 7 GMT (Eesti aeg kell 9). USA ametnikud ei öelnud, millal muudatus lõpeb.

USA ega Suurbritannia ametnikud ei täpsustanud muudatuse põhjust.

Türgi valitsus on kommenteerinud, et USA keeld on väär ja tuleks tühistada.