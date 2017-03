Opositsioon: valitsus tahab metsa arvelt lubadusi katta

Riigikogu hakkab sel nädalal arutama palju kirgi tekitanud metsaseaduse muudatusi, vahendas ETV saade "Foorum".

Vabaerakonna maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm märkis saates, et tema hinnangul on üks metsaseaduse kohendamise eesmärke riigieelarvesse täiendava raha tootmine.

"Me teame seda, et kui raiume ühe tihumeetri metsa ja see jõuab väärindatuna läbi metsatööstuse valmiskaubana välja, siis iga tihumeeter toob eelarvesse 70 eurot ehk meil praeguse 10 miljoni tihumeetri juures tuleb eelarvesse 700 miljonit eurot. Kui me nüüd viis miljonit juurde tahame - nagu ütleme, et siis veel midagi ei juhtu -, siis see toob 350 miljonit riigieelarvesse. Nii et praegu tundub, et poliitiliste lubaduste katmine metsa arvelt hakkab kuidagi silma küll," rääkis Nurm.

Ta lisas, et tema hinnangul ootab riik seda, et metsa raiutakse rohkem, kuna siis tuleb riigieelarvesse rohkem raha. "Aga erametsaomanikule tähendab see, et hind langeb turul veelgi ja need üleküpsenud metsad jäävadki erametsades raiumata, sest neid ei tasu raiuda," ütles ta.

Reformierakonna liige, endine keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et Riigimetsa Majandamise Keskuselt (RMK) ootab riik väga suurt tulu.

"See on riigieelarvestrateegia järgi 30 miljonit eurot sel aastal ja 30 miljonit ka järgmisel aastal. See on väga suur summa. See on kasvanud 10 miljonit võrreldes mõne aasta taguse ajaga ja kasvanud poole võrra kui vaatame nelja-viie aasta tagusesse aega. See tähendab paratamatult seda, et riigimetsale on väga intensiivne surve. See on küll see koht, kus peaks küsima, kas sellises mahus ja püsivas mahus RMK-lt tulu võtmine riigieelarve teiste kulude katteks on õige ja põhjendatud," arutles Pentus-Rosimannus.

Ta lisas, et metsanduse arengukava kõige olulisem põhimõte on see, et metsa ei tohi raiuda rohkem kui seda juurde kasvab ning see põhimõte peab säilima.

Keskkonnaminister, IRL-i liige Marko Pomerants ütles saates, et metsanduses tekkiv tulu läbi maksude on umbes 600 miljonit eurot aastas.

"Aga kui räägime n-ö valitsuse exceli tegemisest, siis Keit Pentus-Rosimannus võib ka kinnitada, et sellist excelit ei tee keegi, et ta suudaks kogu metsasektori võimaliku tulu panna mingiks katteallikaks näiteks lastetoetustele. Rääkida saab ikka RMK dividendidest kui otsesest katteallikast," selgitas minister.