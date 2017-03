Karilaid: alanud debatt Venemaale kehtestatud sanktsioonide üle on positiivne

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Eesti peaks hoiduma julgeolekupoliitikas soleerimisest ja tegema otsuseid, mis on kooskõlas Euroopa Liidu ühise joonega. Karilaiu sõnul võib Venemaale kehtestatud sanktsioonide debati üle vaid rõõmustada.

Uudisteankur Margus Saar küsis Karilaiult selgitust, mis põhjusel Keskerakonna juhitav rahanduskomisjon soovib suhelda oma Moskva kolleegidega, kuigi agressioon Ukraina vastu kestab.

"Ma arvan, et see sai inspiratsiooni sellest, et kui parlamendi majanduskomisjon tegi konsensuslikult otsuse, kus Reformierakondlased ja IRL-i poliitikud tegid ettepaneku minna Transrossija logistikamessile. Ja ju siis ka Mihhail Stalnuhhin sai sealt inspiratsiooni ja poliitilist jõudu juurde ja tegi oma ettepaneku," lausus Karilaid.

Stalnuhhin tegi nimelt esmaspäeval ettepaneku pöörduda Vene riigiduuma eelarvekomisjoni poole, et taastada kunagised kontaktid, tehes vastastikku tuvumisvisiite, et rääkida Eesti ja Venemaa vahelistest majandusprobleemidest. Ta nimetas Venemaale kehtestatud sanktsioone katastroofiks.

Karilaid ütles Venemaale kehtestatud sanktsioonide vajalikkusest rääkides, et see on Euroopa Liidu ühisrinde küsimus. "Neid küsimusi ei saa selliste üksikute poliitiliste hüüatustega ära lahendada. Kui on plaan neid, kas karmistada või likvideerida, siis seda peab tegema 27 liikmesriigiga koos," arvas Karilaid.

Karilaiu hinnangul on alanud selle teema üle siseriiklik parlamentaarne debatt. Tema sõnul võib rõõmustada, et sellest räägitakse, kas sanktsioonid on Venemaa majandust nõrgestanud, kas need on sundinud Venemaad Minski kokkuleppeid täitma ning kas need on oma eesmärgi täitnud. "See debatt on igal juhul positiivne," ütles Karilaid.

Riigikogu väliskomisjoni esimees ütles "Aktuaalsele kaamerale", et sellise välispoliitika imiteerimisega püütakse kohalike valimiste eel oma valijale jätta mulje nagu oleks Eesti-Vene poliitikas toimumas mingisugune areng. Seda ei maksa tema sõnul tõsiselt võtta.

Karilaid Mihkelsoni öeldut ei kommenteerinud, aga ütles, et Mihkelsoni avaldus on seotud valimistega. "Samahästi võib öelda, et ka Marko Mihkelsoni avaldus on seotud valimistega, nii et mina võtaksin seda rahulikult," ütles Karilaid.

Karilaid: sakslased käituvad silmakirjalikult

Karilaiu sõnul peaks Eesti hoidma ühist joont ka energiapoliitikas. "Eesti võimalus on ainult Euroopa Liidu ühine hääl. Meie ei saa siin soleerida. Meie positsioon täna ei ole selline," sõnas ta.

Küsimusele, milline on Keskerakonna positsioon Nord Streami gaasijuhtme suhtes, Karilaid ei vastanud. "See küsimuse asetus on pigem Angela Merkelile," ütles ta.

"Kui me oleme rääkinud sellest, et Euroopa Liidul on ühine energiapoliitika, julgeolekupoliitika. /.../ Sakslased natuke käituvad silmakirjalikult. Üheltpoolt räägitakse sanktsioonipoliitikast, teiseltpoolt aetakse väga tihedaid majandussidemeid Venemaaga," lausus Karilaid.