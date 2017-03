Balti riigid tahavad seakatkuga võitlemiseks EL-ilt rohkem toetust

Lätis on tänavu ühele omanikule kuuluvas kahes suurfarmis tulnud Aafrika seakatku tõttu hukata 15 000 siga. Võimalik, et peaaegu aasta jooksul, mil Läti kodusead katku ei nakatunud, vähenes omanike valvsus, kuid politsei uurib endiselt ka kuritahtlikkusega seotud versioone, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie arvates on kõige tõenäolisem inimlik faktor - tähelepanematus, võib-olla ei vahetatud riideid või ei täidetud bioohutusmeetmeid muul moel," selgitas Läti põllumajandusminister Janis Duklavs.

Suur osa Balti riikidest on Aafrika seakatku tõttu piirangutsoonis. Eesti, Läti ja Leedu on investeerinud palju raha, et pidurdada haiguse levikut. Leedus on väga karmid nõuded andnud ka tulemusi.

"Nõuame, et piirkonnas, kus avastatakse Aafrika seakatk, hävitaksid kõik pisemad tootjad oma sead," ütles Leedu põllumajandusminister Bronius Markauskas.

Leedu oma farme bioohutusnõuete täitmisel rahaliselt ei toeta, Läti seda teeb. Lätis on välja arvutatud, et Euroopa Liidu osa sekatku leviku tõkestamisel on seni olnud väike.

"Arvutasime, et oleme Euroopa Liidult tagasi saanud ainult 9 protsenti. See on väga väike osa, arvestades, et moodustame sisuliselt haiguse Euroopasse leviku tõkestamise eesliini," märkis Duklavs.

Mai algul otsustatakse, kui suurt summat Euroopa Liidult ühiselt küsitakse.

"Eelkõige võiks raha anda sellele, et katku veel paremini kontrolli all hoida. Teiseks on põllumehed kannatanud ja kaotanud. Üks probleem on ka see, et me saaks seakasvatuse uuesti jalule aidata," selgitas maaeluminister Tarmo Tamm.

Jutt käib küll Balti riikidest, kuid Leedu ministri kinnitusel on ka Poola idaosas tekkinud seakatkuga samad probleemid.