Kolmapäev on vihmane

Kolmapäeval on ilm vihmane, sooja on päeval kuni 7 kraadi.

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 7 kuni 12, saartel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on 0 kraadist +3 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, saju võimalus on suurem Ida- ja Lõuna-Eestis. Puhub edelatuul 7 kuni 12, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 ja +3 kraadi vahel.

Ka päev tuleb sajune - mitmel pool on oodata enamasti hoovihma. Puhub edelatuul 7 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 4 kuni 7 kraadi.

Neljapäev tuleb olulise sajuta ning sooja on 7 kraadi ümber. Reedel on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib vihma sadada. Õhutemperatuur jääb +2 ja +7 kraadi vahele.

Laupäeva hommikul pilvisus tiheneb ning mitmel pool hakkab vihma ja lörtsi sadama. Termomeetrinäidud jäävad aga +3 kraadi ringi. Pühapäeval on taas oodata kuiva päeva ning sooja tuleb 5 kraadi ümber.

Öised temperatuurinäidud jäävad nädala teisel poolel 0 juurde või kergelt alla selle. Valdavalt puhub läänekaaretuul, mis püsib neil päevil nõrk.