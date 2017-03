Madise: poliitilise välireklaami piirang on osalt põhiseadusvastane

"Kandidaadi isiklikus kasutuses olevatel vallasasjadel poliitilise välireklaami tegemise lubamist ei saa pidada valimisdebati sisulisemaks muutmist takistavaks, ka ei pruugi välireklaami keeld aidata vähendada kampaaniakulusid, kuna välireklaam on üks odavamaid reklaamimise viise ning eriti odav on reklaami tegemine kandidaadile kuuluvatel asjadel," märkis õiguskantsler.

Madise leiab, et tulenevalt välireklaami suhtelisest odavusest riivab keeld seega eriti intensiivselt väiksemate rahaliste võimalustega kandidaate. "Eriti ilmne on see kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kus iseäranis väiksemates omavalitsusüksustes kandidaadi võimalused valijaid oma kandideerimisest teavitada ning neile oma poliitilisi vaateid edastada on tavaliselt piiratumad kui riigikogu või Euroopa Parlamendi valimistel.

"Valimisliidud on võrreldes erakondadega ebasoodsas olukorras, sest poliitilise välireklaami keeld muudab valimisliidu platvormi tutvustamise keeruliseks, samas kui erakonna kandidaadid saavad toetuda erakonna üleriigilisele kampaaniale. Isegi kui valimisliidul on rahalisi võimalusi muude reklaamikanalite kasutamiseks, ei pruugi need olla selle kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valijateni jõudmisel sama tõhusad kui välireklaam selle üksuse territooriumil," arutleb Madise.

"Riigikogu valimistel on keelu tõttu valimiskampaania läbiviimisel halvemas olukorras valimistel esimest korda osalevad erakonnad ja nende kandidaadid, sest erinevalt varem Riigikogusse pääsenud erakondadest ei saa nad riigieelarvest toetust," lisas õiguskantsler.

Ta toob esile, et põhiseadusest tulenev valimisvabaduse põhimõte tähendab muuhulgas, et riik peab looma kandidaatidele võrdsed tingimused valimistel kandideerimiseks. "Võrdsed tingimused pole loodud, kui seadused piiravad valimiskampaaniat paremate rahaliste võimalustega kandidaatide kasuks. Kampaaniate korraldamise reguleerimine ei tohi viia kord tekkinud poliitiliste jõujoonte kivistumiseni. Kuna poliitiline välireklaam on üks odavamaid viise oma vaadete tutvustamiseks, siis piirab poliitilise välireklaami keeld eelkõige just väiksemate rahaliste vahenditega kandidaatide võimalusi ja on vastuolus nõudega tagada kandidaatidele võrdsed võimalused," lisas Madise.