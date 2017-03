5 uudist, mida teada täna hommikul

Õiguskantsler: valimisreklaami keelu ajal ei tohi ka meeneid jagada

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on põhiseadusvastased keelud, mis ei luba poliitilise välireklaami lubamise ajal reklaami kandidaadi isiklikel asjadel.

Poliitiline välireklaam vallasasjadel on odavam ja seetõttu riivab keeld väiksemate rahaliste võimalustega kandidaate. Eriti ilmne on see kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kus väiksemates omavalitsustes on kandidaadi võimalused valijatele oma poliitilisi vaateid edastada tavaliselt piiratumad, leidis Madise.

Ta lisas, et riigikogu valimistel on keelu tõttu halvemas olukorras ka valimistel esimest korda osalevad erakonnad ja nende kandidaadid, sest erinevalt varem riigikogusse pääsenud erakondadest ei saa nad riigieelarvest toetust

Jätkub Kaur Kenderi kohtuprotsess

Täna jätkub kirjanik Kaur Kenderi kohtuasja menetlemine. Istungi alguses uuritakse veel tõendeid, istung on kinnine. Kui kohus lõpetab tõendite kohtuliku uurimise ja algab kohtu-vaidlus, siis on menetlus taas avalik.

Politsei käivitas 2014. aasta detsembri lõpus kriminaaluurimise seoses internetilehel Nihilist.FM Kaur Kenderi nime alt tulnud postitusega, mis kandis pealkirja "Untitled 12". Uurimise põhjustanud tekst koosnes suuresti räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel, mille kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas pornograafiliseks. Kender väitis politseile, et tegemist ei ole lapspornoga, vaid seksuaalmaniakist sarimõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga.

Brüsseli rünnakutest möödub aasta

Täna möödub üks aasta Brüsselit tabanud terroriünnakute lainest.

Eelmise aasta 22. märtsi hommikul toimus Brüsselis kolm koordineeritud pommiplahvatust: kaks Brüsseli lennujaamas Zaventemis ning üks Brüsseli metroo Maelbeeki metroojaamas. Rünnakutes hukkus 32 inimest ja kolm enesetaputerroristi, üle 300 inimese sai vigastada. Terrorirünnakud võttis omaks Islamiriik.

Tegu oli suurima hukkunute arvuga terrorirünnakuga Belgia ajaloos.

Saksamaa saadab välja kaks potentsiaalset terroristi

Piiripunkt Taani-Saksamaa piiril. Autor: Carsten Rehder/AFP/Scanpix

Saksamaa saadab välja kaks riigis sündinud Aafrika päritolu meest, keda kahtlustatakse terrorirünnakute kavandamises, vahendab BBC.

BBC andmetel on tegemist esimese sellelaadse juhtumiga sõjajärgse Saksamaa ajaloos.

Viimase info kohaslet on tegemist 27-aastase Alžeeria päritolu mehega ja nigeerlasega, kes vahistati möödunud kuul. Juhtum ei jõudnud kohtusse, sest politsei ei suutnud tõendada, et mehed oleks rünnaku ka täide viinud. Politsei hinnangul on tegemist siiski ohtliku paariga.

22. märts on veepäev

Täna tähistatakse rahvusvahelist veepäeva. Eesti vee-ettevõtete liit tutvustab Energia Avastuskeskuses oma „Nigeeria projekti", millega viiakse Eesti veemajandusalased teadmised ja oskused Aafrika suurimasse riiki Nigeeriasse. Erakordsele haridusprojektile on valmis õla alla panema nii välis- kui keskkonnaministeerium.

Projekt seisneb koolihariduse andmises eelkõige noortele, et pöörata nende tähelepanu veehoiule ja - säästmisele. Suurim probleem on elementaarsed hügieeniharjumused. Projekti põhitegevus on haridusprogrammi väljatöötamine koolides ja kogukondades, koolitatakse ka õpetajaid.

Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab enamasti hoovihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul ennelõunal puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 2..7°C.

