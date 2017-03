Tallinnas muutub parkimine eesistumisega seotud autodele priiks

Määruse eelnõuga antakse parkimistasu maksuvabastus Riigikantselei B-kategooria mootorsõidukitele Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumisega seotud Tallinna viibivate välisdelegatsioonide transpordi korraldamisel, seisis määruse eelnõu seletuskirjas.

Seoses parkimistasu maksusoodustuse andmisega Riigikantselei mootorsõidukite parkimiseks eesistumise ajal jääb linnaeelarvesse laekumata ca 8500 eurot.

Taotluses toodud parkimiskohad ja parkimise ajad ei ole lõplikud ning võivad eesistumise ajal muutuda, seetõttu ei ole võimalik praegu määrusega täpseid parkimiskohti ja kasutamisaega määrata.

Linna finantsteenistus eelnõud ei kooskõlastanud

Linna finantsteenistus ei kooskõlastanud eelnõu esitatud tingimustel. Kui riigi ülesannete täitmiseks on vaja teha kulutusi kolmandate osapoolte kulul, siis tuleb riigil need kulud hüvitada. Seletuskirja kohaselt jääb parkimistasu maksuvabastuse andmisega Riigikantselei mootorsõidukite parkimiseks eesistumise ajal linnaeelarvesse laekumata ca 8500 eurot. Seega tuleks Riigikantseleil see saamata jääv tulu linnale hüvitada ehk sisuliselt soetada soodustingimustel parkimisload. Vaevalt, et muudes riikides lihtsalt tasuta eesistumiseks vajalikke avalikke teenuseid kasutada on lubatud.

Vaatamata linna finantsteenistuse märkustele esitab linnavalitsus linnavolikogu määruse eelnõu esialgsel kujul. Linnavalitsus võtab kokku kõik ettepanekud, mis on seotud Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumise korraldamisega ning esitab ettepanekud Vabariigi Valitsusele.