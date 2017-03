Aktivistid: Süürias hukkus USA koalitsiooni õhulöögis 33 tsiviilisikut

Vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus andmeil toimus õhulöök Raqqa provintsis asuvast Al-Mansoura linnast lõunas. Linna kontrollib äärmusrühmitus Islamiriik.

"Saame nüüd kinnitada, et surma sai 33 inimest. Tegemist oli Raqqast, Aleppost ja Homsist pärit sisepõgenikega," ütles vabaühenduse juht Rami Abdel Rahman.

"Surnukehade väljatõmbamine rusudest jätkub. Elusana leiti vaid kaks inimest," lisas Rahman.

Vabaühendus saab oma teabe Süürias tegutsevate allikate võrgustikus. Rünnaku sooritajat üritatakse kindlaks teha rünnaku sooritanud lennuki tüübi, asukoha, lennutrajektoori ja kasutatud lahingumoona järgi.

Rünnaku toimumist kinnitas ka vabaühendus Raqqat Veristatakse Vaikselt (RBSS), mis avaldab uudiseid ISIS-e kontrollitud aladel toimuvast. "Sihikule võetud koolis elas pea 50 sisepõgenikest perekonda," teatas RBSS.

USA juhitud koalitsioon pommitab äärmusrühmitust ISIS Süürias 2014. aastast ning toetab pealetungi ISIS-e de facto pealinnale Raqqale.

Märtsi algul teatas koalitsioon, et selle õhulöökides on Iraagis ja Süürias tahtmatult tapetud vähemalt 220 tsiviilisikut. Vaatlejate hinnangul on näitaja palju kõrgem.

Vaatluskeskuse ja RBSS-i teade tuleb päeval, mil Washingtonis kohtuvad 68-riigilise koalitsiooni ministrid.

USA president Donald Trump andis jaanuaris oma kindralitele korralduse koostada uus strateegia ISIS-e hävitamiseks ning Ühendriikide liitlasriigid soovivad päeva kestva ministrite tasandi kohtumiselt kava üksikasju. Pentagoni kava esimene visand jõudis Trumpi lauale veebruaris.

Trump kritiseeris presidendikandidaadina sageli oma eelkäija Barack Obama ISIS-e vastast strateegiat. Pärast presidendiks saamist on Trump laias laastus siiski järginud Obama strateegiat, mis keskendub pühasõdalaste ründamiseks USA juhitud või juhendatud üksustele ning mille raames antakse kohalikele üksustele territooriumi hoidmiseks väljaõpet ja varustust.

Samas on Trump strateegiat mõnevõrra muutnud.

Muu hulgas andis ta komandöride suuremad volitused otsuste langetamiseks lahinguväljal. Sõjaväelased nurisesid Obama ajal sagedasti, et riigipea sekkus liigselt nende töösse. Kriitikud pelgavad, et nüüd mil USA sõjaväelaste käed on vabamad, sagenevad ka tsiviilohvritega päädivad rünnakud.