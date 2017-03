Aidu karjääris hukkus lumesõidukiga läbi jää vajunud mees

Kell 22.30 sai politsei teate, et isevalmistatud lumesõidukiga kell 13 karjääri sõitma läinud 62-aastane kohalik mees pole koju naasnud.

Politsei alustas kohe mehe otsinguid, kuid leidis ta varahommikul surnuna.

Meest käisid otsimas Ida prefektuuri politseinikud teenistuskoeraga ja Ida päästekeskuse päästjad ning PPA lennusalga kopter.

"Otsinguid raskendas piirkonna keeruline maastik ja see, et otsimismeeskond ei saanud minna karjääri jääle, kuna see on praegu väga habras ja inimest ei kanna," ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo.

Kuna kaldalt otsingud tulemusi ei andnud, siis kaasati varahommikul ka politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopter. Kopteri abil leiti hommikul mees karjäärist üles, kuid kahjuks surnuna.

Praeguseks on Ida prefektuuris samuti keelatud minek nii Narva veehoidla kui Peipsi järve jääle.

Infot jääolude kohta saab vaadata PPA kodulehelt või küsida lähimast kordonist.