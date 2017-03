Pentus-Rosimannus nimetas Karilaidu ja Stalnuhhinit separatistideks

"Kaks päeva järjest on peaministri partei juhtivad tegelased rahvusringhäälingus esindanud Ukrainas sõda pidava ja ELi sanktsioonide all oleva Venemaa suhtes seisukohti, mis mitte ei ole lihtsalt räiges vastuolus kogu Eesti välispoliitilise joonega, vaid õõnestavad sellisel moel mõne kuu pärast ELi eesistujaks saava Eesti usaldusväärsust," ütles Pentus-Rosimannus.

"Kui peaministrile on Eesti välispoliitiline suund oluline, siis peab ta oma separatistidena käituvad Stalnuhhini ja Karilaiu avalikult korrale kutsuma ja igasugu spekulatsioonid Euroopa Liidu ühtse sanktsioonipoliitika ümber lõpetama," sõnas ta.

Pentus-Rosimannis tuletas meelde, et Venemaale on kehtestatud sanktsioonid, sest Vladimir Putini režiim on annekteerinud ja okupeerinud Krimmi, sest Ukrainasse rahu tooma pidanud Minski lepinguid ei täideta ning viimasel ajal on sõjategevus hoopis intensiivistunud.

"Sanktsioonid kehtivad, kuni Minski lepped on täielikult täidetud, kuni Ukraina on saanud tagasi kontrolli oma piiride üle ja Ukrainas on lõpuks uuesti rahu. Stalnuhhini ja Karilaiu innukus asuda lammutama rahvusvahelisele õigusele tuginevat välispoliitikat, mis on üks meie julgeolekugarantiidest, näitab, et peaministri partei ei adu absoluutselt vastutuse suurust, mis neil on ja välispoliitilise olukorra haprust," lõpetas Pentus-Rosimannus.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin tegi esmaspäeval ettepaneku pöörduda Vene riigiduuma eelarvekomisjoni poole, et taastada kunagised kontaktid, tehes vastastikku tuvumisvisiite, et rääkida Eesti ja Venemaa vahelistest majandusprobleemidest. Ta nimetas Venemaale kehtestatud sanktsioone katastroofiks.

Stalnuhhini ettepanekuid käis teisipäeval "Aktuaalse kaamera" stuudios kommenteerimas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, kes nimetas alanud debatti Venemaale kehtestatud sanktsioonide üle positiivseks.