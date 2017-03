Saksamaa saadab esimest korda välja riigis sündinud inimesi

Saksamaa võimude teatel saadetakse lähiajal riigist välja kaks terrorismikahtlusega meest. Juhtumi teeb Saksamaa kontekstis ajalooliseks asjaolu, et esimest korda saadetakse riigist välja inimesed, kes on Saksamaal sündinud, kuid kelle vanemad on sisserändajad.