Paavst soovitas noortel hoiduda sotsiaalmeediast ja tõsielusarjadest

Selle asemel soovitas 80-aastane kirikupea tänapäeva "internetipõlvkonnal" keskenduda pigem oma ajaloo kirjapanekule, saada oma saatuse kujundajateks ning seada sisse tegelikud sidemed oma ajalooga, vahendas The Local.

Paavst tegi oma üleskutse 9. aprillil tähistatava noortepäeva puhul avaldatud videopöördumises.

"Paljud ütlevad, et noored inimesed on hajameelsed ja pealiskaudsed. Nad eksivad!" rääkis paavst Franciscus. "Samas, me peaksime tunnistama vajadust mõelda oma elu üle järele ning suunata see tulevikku."

"Sotsiaalmeedias näeme me noorte inimeste nägusid piltidel, mis kujutavad vähem või rohkem reaalseid sündmusi, kuid me ei tea seda, kuivõrd on see tegelikult "ajalugu", kogemus, mida saab kommunikeerida ja täita eesmärgi ja tähendusega," selgitas ta.

"Televisioon on täis "tõsielusarju", mis ei ole tõelised lood, vaid ainult hetked telekaamera ees, kus osatäitjad elavad päevast päeva ilma mingi suure plaanita. Ärge laske end juhtida eksiteele selle võltsreaalsuse poolt. Olge oma ajaloo peategelased, otsustage ise oma tuleviku üle," rõhutas kirikupea.

Pöördumise toon meenutas osalised paavsti eelmise aasta noortepäeval öeldud sõnu, mille kohaselt ei tohiks teismelised muutuda "diivanil lesivateks kartuliteks".

Seekord aga juhtis ta detailsemalt tähelepanu sotsiaalmeedia aspektidele, mis on juba pikemat aega valmistanud muret ka näiteks noortega tegelevatele psühholoogidele. Selles kontekstis on esile toodud näiteks sotsiaalmeedias jagatavaid fotosid, millega antakse edasi muljet õnnest ja edust, mis ei pruugi aga tegelikkuses tõele vastata.

"Omada minevikku ei ole sama kui omada ajalugu," arutles paavst. "Elu jooksul on meil palju mälestusi, kuid kui suur osa neist on tegelikult osa meie mälust? Kui suur osa neist on tähtsad ka meie südameis ja aitava anda mõtet meie eludele?"

Praktilisi näpunäiteid esile tuues soovitas paavst noortel suhelda rohkem oma vanavanematega, pidada päevikut ning kulutada iga päev mõni minut sellele, et päeva sündmuste üle juurelda.

Selles küsimuses saab paavsti arvates noortele eeskujuks olla ka Püha Neitsi Maarja. "Jeesuse noor ema teadis oma rahva palveid peast. Kindlasti olid neid temale õpetanud tema vanemad ja vanavanemad. Kui oluline on see usu jaoks, kui seda antakse edasi ühelt põlvkõnnalt teisele," nentis ta.