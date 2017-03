USA kaitseminister lubas Soome kolleegile, et kaitsekoostöö süveneb

Soome kaitseminister Jussi Niinistö kohtus teisipäeval Washingtonis oma USA kolleegi James Mattisega, kes lubas, et tema ametiajal kaitsekoostöö kahe riigi vahel süveneb.

Samuti rõhutas Mattis Soome ministrile, et Ameerika Ühendriigid ei ole Euroopast tagasi tõmbumas, vahendas Yle.

"Mattis ütles, et ta hindab kõrgelt Soome rajatavat hübriidohtude keskust ning ka Soome rolli Venemaa ja Lääne vahendajana," meenutas Põlissoomlaste parteisse kuuluv Niinistö.

Ministri sõnul on USA kolleeg Soome olukorraga hästi kursis. "Ta kiitis Soome ajateenistuse korraldust ning pühendumist oma riigi kaitsmisele," sõnas Niinistö.

Mattis kinnitas kohtumise käigus, et Ameerika Ühendriigid ei ole Euroopast tagasi tõmbumas ning et Washington on seotud kaitsekoostöö kaudu nii Soome kui ka teiste Euroopa riikidega.

Niinistö osaleb Washingtonis kolmapäeval algaval ISIS-e vastase koalitsiooni esindajate kohtumisel, kus arutatakse edasisi samme terroriorganisatsiooniga võitlemiseks, Soome panustab ISIS-e vastasesse võitlusesse sellega, et koolitab ja nõustab Iraagis kohalikke relvajõude ning selle ülesande täitmiseks on piirkonda saadetud umbes sada Soome kaitseväelast. Kaitseminister toonitas, et Soome sõdurid Iraagis lahingutes ei osale, kuigi viibivad Mosuli lahingutest kuuldekaugusel.

USA on varem ka avaldanud soovi, et Soome saadaks Iraaki ka relvaabi, kuid Niinistö sõnul äsjasel kokkusaamisel Mattis seda teemat ei maininud.

"Kui ISIS Mosulist välja lüüakse, liigub fookus riigi uuesti üles ehitamisele. Soome kaalub, kas me saaksime iraaklasi aidata näiteks politseinikke koolitades," lausus Niinistö ja märkis, et Iraagi riigi taastamisest on kasu ka Soomele, sest sellisel viisil saabuks sealt ka vähem varjupaigataotlejaid.