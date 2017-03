Politsei ostab 200 000 euro eest uusi kiirusemõõtjaid

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe ütles ERR-ile, et täpselt ei saa öelda kui palju uusi seadmeid riigihanke kaudu õnnestub soetada.

"Arvestades, et seadmete hinnad on kõrged, siis ei saa väita, et tegu oleks suuremahulise hankega, millega väga palju seadmeid juurde saab. Möödunud aastal oli sarnase lepingu kogumaksumus 100 000 eurot ning kokku soetati kaheksa seadet LaserCam4," sõnas Tikerpe.

Kokku on politsei kasutuses umbes 200 kiirusemõõteseadet. Kiiruskaameraid on Eesti teedel praeguse seisuga 65.