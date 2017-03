Tillerson pakkus välja uued kuupäevad NATO välisministritega kohtumiseks

Tillersoni teade 5.-6. aprillil Brüsselis toimuvatelt NATO välisministrite kõnelustelt kõrvale jäämise kohta pani Euroopa liitlased muretsema ja tekitas taas küsimuse, kui tõsine on USA presidendi Donald Trumpi pühendumine alliansile, vahendas Reuters.

Esmaspäeval ütles Tillerson, et jääb Ühendriikidesse, et osaleda 6.-7. aprillil Trumpi kohtumisel Hiina presidendi Xi Jinpingiga Floridas. Samuti teatas USA, et Tillerson külastab aprilli lõpus Venemaad.

Allianss pakkus välja, et võib kohtumisaega muuta, nii et Tillerson saaks osaleda nii Hiina presidendi visiidil kui ka NATO kõnelustel. Anonüümsust palunud endine USA ametnik ja endine NATO diplomaat ütlesid, et USA riigidepartemang lükkasid selle idee tagasi.

Teisipäeval sõnas aga riigidepartemangu pressiesindaja Mark Toner, et nad pakuvad välja uued kuupäevad, mis ka Tillersonile sobiksid, märkides, et otsus tuleb saavutada NATO kõigi 28 liikme konsensusega.

"Me hindame pingutusi Tillersoni jaoks sobiva aja leidmisel," rääkis Toner ajakirjanikele. "Oleme välja pakkunud alternatiivsed kuupäevad, mil ta saaks osaleda".

Samuti kinnitas Toner, et USA on jätkuvalt sada protsenti NATOle pühendunud.

Ei ole veel selge, kas NATO välisministrite kohtumise kuupäevi muudetakse. Üks kõrge Euroopa diplomaat ütles Reutersile, et ükskõik, kuidas ameeriklased seda ei põhjendaks, tühistas Tillersoni kavatsus Brüsselisse sõidust loobuda Trumpi asepresidendi ja kaitseministri pingutused, mis nad veebruaris NATO peakortereid külastades USA pühendumise kinnituseks tegid.

Teisipäeval Washingtonis viibinud NATO peasekretär Jens Stoltenberg keeldus vastamast küsimusele, millise signaali Tillersoni teade tema arvates alliansile andis.