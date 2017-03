Leht: Fillon sai Liibanoni ärimehe Putini jutule aitamise eest raha

Prantsuse vabariiklaste presidendikandidaadi François Filloni kohta ilmus avalikkuse ette järjekordne skandaalihõnguline väide, mille kohaselt teenis ta üle-eelmisel aastal 45 000 eurot selle eest, et ta aitas Liibanoni ärimehel kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Samal ajal aga jätkub uurimine, mis puudutab Filloni abikaasa väidetavat fiktiivset töötasu ning nüüd olevat uurimise all ka see, kas nimetatud töösuhte tõestamiseks võltsiti dokumente.

Värsked süüdistused kerkisid esile vaid nädal aega pärast seda, kui peamise paremtsentristliku erakonna Les Républicains presidendikandidaat võeti ametlikult prokuratuuri poolt uurimise alla. Kahtlustuse kohaselt leidis aset maksumaksja raha väärkasutamine 700 000 euro ulatuses, kui tollane rahvasaadik Fillon oma abikaasa Penelope Filloni endale nõunikuks palkas. Pereliikme palkamine pole iseenesest keelatud, kuid võimalik seaduserikkumine seisneb eelkõige selles, et Penelope Fillon polevat nimetatud ametikohal reaalselt töötanud, vahendasid Le Monde ja The Guardian.

Prantsuse meedia kirjutas teisipäeval, et menetluse raames uuritakse ka väiteid, mille kohaselt võltsiti Penelope Filloni fiktiivse töö tõestamiseks dokumente.

Filloni ja tema abikaasa on nimetatud süüdistused juba tagasi lükanud ning kinnitanud, et sellised väited ei vasta mingil juhul tõele.

Lisaks abikaasa palkamisele on Filloni mainet kahjustanud ka teated, mille kohaselt sai ta 2013. aastal tuttavalt ärimehelt 50 000 euro suuruse deklareerimata laenu. Samuti kinkis teine tuttav ärimees talle 48 000 euro eest peeneid ülikondi.

Kõige viimane teade aga puudutab Filloni rolli Vene presidendi ja Liibanoni ärimeeste kohtumise korraldamisel. Nimetatud uudis ilmus väljaandes Le Canard Enchainé ehk ajalehes, kust sai jaanuaris alguse ka Penelope Filloni palkamist puudutav skandaal.

Artikli kohaselt teenis Filloni konsultatsioonifirma 2F Conseil 45 000 eurot selle eest, et aitas korraldada 2015. aastal toimunud kohtumist, millest võtsid osa Venemaa president Vladimir Putin, energiafirma Total tegevjuht Patrick Pouyanné ja Liibanoni suurärimees Fouad Makhzoumi.

Filloni konsultatsioonifirma leping Putiniga kohtumise korraldamiseks oli salastatud ning nimetatud teenistust polnud rahvasaadik Fillon deklareerinud. Sisuliselt on leping tõlgendatav kui mõjuvõimuga kauplemine, sest Filloni firma poole pöördus Liibanoni pool just seetõttu, et endise Prantsuse peaministri nimi "avavat vajalikke uksi".

Filloni pressiesindaja lükkas väited tagasi, Kreml aga teatas, et tegu on "libauudisega".

Fillon ise on kõikide end tabanud süüdistuste asjus öelnud, et pole midagi valesti teinud. Samuti keeldus ta presidendiks pürgimisest loobumast ja seda hoolimata asjaolust, et varem lubas ta loobuda juhul, kui tema vastu ametlikku uurimist alustatakse. kampaaniaüritusel on ta end nüüd nimetanud aga "sügavalt ausaks meheks" ning kritiseerinud hoopis "kallutatud" kohtunikke, valitsust ja meediat, kes olevat tema vastu "poliitilist atentaati" ja "nõiajahti" korraldamas.

Esmaspäeva õhtul toimunud presidendikandidaatide esimeses teledebatis ütles varem valimiste favoriidiks peetud Fillon skandaalide kohta nii: "Ma olen teinud vigu. Kes neid poleks teinud?"