Õiguskantslerist saab ÜRO nõuetele vastav inimõiguste asutus

Seni pole Eestis inimõigustega tegelevat asutust, mis vastaks ÜRO deklaratsiooni Pariisi printsiipidele. Nüüdseks on õiguskantsler Ülle Madise nõus, et selleks saaks õiguskantsleri institutsioon.

Õiguskantsler teatas märtsis välisminister Sven Mikseri kirjale vastates, et ta mõistab Eesti püüdlusi vastata rahvusvahelistele inimõigusalastele standarditele ning on nõus ettepaneku pärast põhjalikku kaalumist vastu võtma.

"Et õiguskantsleri institutsioon vastab juba praegu valdavas osas Pariisi printsiipidele, pean selle funktsiooni lisamist mõistlikuks ja ressursisäästlikuks," seisab Madise kirjas. Ta lisas, et arutab teemat riigikogu põhiseaduskomisjoniga.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja inimõiguste instituudi nõukogu liige Mart Nutt ütles ERR-ile, et suuremas osas Euroopa riikides on taolistele tingimustele vastav inimõigustega tegelev asutus olemas, lisaks Eestile on sarnane olukord vaid Maltal.

"Viisakalt on ÜRO poolt aastaid antud märku, et ka meil võiks taoline riiklik asutus olemas olla," sõnas Nutt, kelle andmetel pole varasemad õiguskantslerid seda lisaülesannet soovinud.

Ta selgitas, et tegemist ei saa vastavalt ÜRO reeglitele olla täitevvõimu aparaadi osaga ehk valitsusasutusega, kui see roll anda mõnele MTÜ-le siis vajaks see seadusemuudatusi ja rahaeraldusi. Igal juhul peab tegemist olema sõltumatu asutusega.

Õiguskantsler eeldab ülesande täitmiseks lisaressursse

Kuigi Madise on oma põhimõttelise nõusoleku andnud, viitab ta kirjas välisministrile mitmetele probleemidele, sealhulgas täiendava raha vajadusele õiguskantsleri kantseleile uute ülesannete täitmiseks.

"Õiguskantsleri kui põhiseadusliku institutsiooni põhiroll on põhiseaduslikkuse järelevalve ja olemasolev ressurss on rakendatud selle ülesande täitmisele. Riikliku inimõiguste asutuse staatus toob õiguskantslerile kaasa mitmeid lisaülesandeid, mille täitmine ei tohi kahjustada põhiülesande täitmist."

Ta toob näiteks, et inimõiguste asutuselt eelistatakse aktiivset rolli inimõiguste alases ennetus- ja teavitustöös, uuringute ja analüüside läbiviimist, raportite kirjutamist, regulaarset koostööd riigisiseste huvigruppidega ning osalemist ÜRO organite ja rahvusvaheliste võrgustike töös.

Lisaks peab Madise sõnul olema inimõiguste kaitse ja edendamise ülesanne olema selgelt sätestatud õiguskantsleri seaduses.