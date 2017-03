Asekantsler: Nord Stream 2 ei vasta EL-i energiapoliitika põhimõtetele

Majandusministeeriumi asekantsler Ando Leppiman on seisukohal, et Nord Stream 2 ei vasta kuidagi EL-i energiapoliitika põhimõtetele, Eesti poliitikud eelistavad esialgu jääda äraootavale seisukohale.

Eesti on kahe eelmise peaministri ajal Nord Streami suhtes selgelt kriitiline olnud. Praegune peaminister pole oma seisukohta välja öelnud, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Tema büroost öeldi näiteks Postimehele, et Eesti ootab Euroopa Komisjoni hinnangut selle kohta, kas projekt on kooskõlas Euroopa Liidu energiapoliitikaga. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni juht, keskerakondlane Toomas Vitsut ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et Eestil ei ole täna vastust, kas Nord Streami poolt või vastu.

"Täna me ei ole valmis sellele küsimusele vastama, kas on mõistlik Saksamaad kuidagi survestada või lobeerida, et nad ei toetaks Nord Stream 2 või ei ole. Me saame need vastused siis, kui meil on asi selge, missugused on Nord Streami kaasuses täpselt Eesti huvid. Mõistlik ei ole neid huvisid väljendada väga must-valgelt," rääkis Vitsut.

Majandusministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman selgitab, et Nord Stream 2 ei vasta kuidagi Euroopa Liidu energiapoliitika põhimõtetele, pigem vastupidi.

"Energialiidu eesmärgid on saavutada ühest küljest energiajulgeolek, teisest küljest mitmekesistada Euroopa Liitu tulevaid tarneallikaid. Kahtlemata, kui tuleb täiendavalt Venemaalt üks gaasitoru veel juurde, siis see tarneahelate mitmekesistamine ei ole kuidagi pidi mitmekesistamine, vaid selles valguses tähendab see Gazpromi turukontsentratsiooni suurenemist Euroopa Liidus," lausus asekantsler.

Euroopa Liit saab gaasi erinevatest allikatest, väga palju veeldatud kujul, nn LNG. Läänepoolsetes Euroopa riikides on LNG terminale, kuhu tuuakse gaasi näiteks ka USAst ja Lähis-Idast.

"Miks me peaksime ühe veel juurde rajama ja mitte kasutama optimaalselt neid, juba rajatud infrastruktuure," ütles ta veel.

Leppimanni sõnul ei ole Nord Stream 2 ära jäämine mingi katastroof. "See suurendab tegelikult gaasituru konkurentsi ja likviidsust Euroopa Liidus."

Ando Leppiman lisas, et poliitilised ja majanduslikud huvid ei pruugi alati kattuda, selles valguses on Nord Stream 2 kahtlemata seotud eri riikide tugevate majandushuvidega, mis võivad domineerida Euroopa-üleste eesmärkide üle.

Eesti eurosaadik Tunne Kelam kohtus eile USA suursaadiku asetäitjaga, kes ise Nord Stream 2 küsimuse üles tõstis ja rõhutas, et Nord Stream on Euroopa Liidu avatud turu põhimõtete vastu. Trass on tekitanud Euroopas teravat vastuseisu, kuna selles nähakse ainult Venemaa ja Saksamaa ärihuvi.

"Murettekitav on Saksa ärimeeste jõulise esile tulekuga Balti riikides just see nagu oleks mingisugune uus tehing kavandatud, vähemalt ärimeeste tasandil," kommenteeris Kelam.

Kuula ka Toomas Vitsuti intervjuud Vikerraadio saates "Uudis+":