Briti parlamendi lähistel toimus mitu rünnakut, kaks inimest on hukkunud

Suurbritannia parlamendihoone juures toimus tulistamine ja pussitamine, samuti sõitis buss Westminsteri sillal rahva sekka. Arsti kinnitusel on üks inimene saanud surma ja mitme vigastused on rasked, ka politsei kinnitusel on ohvreid, nende hulgas politseinikke. Politsei tulistas väidetavat ründajat.

Politsei sai teate rünnakust kohaliku aja järgi kell 14.40 ajal. BBC andmetel oli Westminsteri silla piiret ramminud autos kaks ründajat. Terrorismivastase üksuse ametniku sõnul on praegu alust arvata, et ründajaid oli üks.

St Thomase haigla arst teatas varem, et üks naine, kes oli nende hulgas, kellele auto otsa sõitis, sai surma ning mitu inimest vigastada. Osade vigastused on arsti sõnul "katastroofilised".

Ründaja pussitas ka politseinikku. Politseinikku elustada püüdnud poliitik teatas hiljem, et ohver suri sündmuskohal.

Politseikomandör BJ Harrington võttis sotsiaalmeediasse tehtud postituses kokku info, mis on seni teada.

"Praeguses faasis ma saan kinnitada, mida me teame, kuid ma ei spekuleeri. Me saime mitu erinevat teadet, mille hulgas oli inimene jões, auto kokkupõrge jalakäijatega ja noaga relvastatud mees," loetles Harrington.

"Politseinikud olid juba sündmuskohal seoses meie tavapärase politseioperatsiooniga. Koheselt saadeti sinna lisajõude, nende hulgas relvastatud politseinikud," lisas ta.

Harringtoni sõnul on terrorismivastane üksus alustanud juba uurimist ning seoses sellega palutakse kõigil, kellel on fotosid või videoid juhtunust, anda need politseile.

"Me teame, et on mitu ohvrit, nende hulgas politseinikke, kuid praeguses seisus me ei saa kinnitada mingeid numbreid või vigastuste tõsidust," ütles ta.

Harringtoni sõnul paigutatakse Londoni tänavatele täiendavalt politseijõude. Ta palus inimestel jääda rahulikuks ning anda teada igasugustest kahtlustest.

Harrington lisas, et Londoni politseiteenistuse asejuht Craig Mackey on juhtumis tunnistaja, kuna ta oli selle alguses sündmuskohal. Tema vigastada ei saanud.

Londoni kiirabiteenistus teatas, et on andnud Westminsteri sillal abi vähemalt kümnele inimesele. "Me saame kinnitada, et oleme Westminsteri sillal andnud abi vähemalt kümnele patsiendile ning me oleme viinud mitu haiglat kõrgendatud valmisolekusse, sest reageerimine sündmusele jätkub," ütles kiirabiteenistuse operatsioonide asedirektor Pauline Cranmer.

Väidetavalt sõitis ründaja Westminsteri sillal oma halli Hyndaiga mitmele inimesele otsa, enne kui sillapiiret rammis. Reutersi andmetel on Westminsteri sillal haavatuid vähemalt 12. Prantsuse peaministri teatel on vigastatute hulgas kolm Prantsuse keskkooliõpilast.

Tunnistajate sõnul nägid nad haavatud inimesi meedikutelt abi saamas ning väidetavalt nähti ka parlamendihoones noaga meest. Teadete kohaselt sai üks politseinik pussitada.

Parlamendi alamkoja juhi David Lidingtoni sõnul tulistas politsei väidetavat pussitajat. "Politsei tulistas väidetavat ründajat. Kiirabi on sündmuskohal. Samuti on teateid teistest vägivallajuhtumitest Westminsteris, kuid ma ei saa sellest detailsemalt rääkida enne, kui politsei pole seda kinnitanud," rääkis Lidington varem.

Ka Daily Maili ajakirjaniku Quentin Lettsi sõnul lasi politsei Big Beni all maha musta riietunud mehe. "Me kuulsime autoavarii heli. Ma vaatasin välja ja nägin, kuidas hulk inimesi jooksid karjudes kõnniteel," rääkis ta BBC Newsile.

"Musta riietunud mees tuli läbi Westminsteri palee väravate, kust inimesed autodega läbi sõidavad. Tal oli midagi käes, see paistis kaika moodi. Kaks politseinikku astusid talle vastu. Üks neist kukkus maha ja me nägime, kuidas musta riietunud mees liigutas oma kätt viisil nagu ta pussitaks või ründaks kollasesse riietunud politseinikku. Teine politseinik jooksis abi järele, mis saabus väga kiiresti," kirjeldas Letts.

"Samal ajal kui ründaja jooksis sissepääsu poole, mida kasutavad parlamendiliikmed, karjusid kaks tavariietuses relvastatud meest tema suunas - see kõlas nagu hoiatus - ning tulistasid kaks või kolm korda ja see mees kukkus maha," lisas Letts.

Parlamendisaadikutel ja töötajatel paluti jääda hoonesse ja oma kabinettidesse.

Peaminister Theresa May polnud tema pressiesindaja kinnitusel ohus. Pressiesindaja keeldus ütlemast, kus May rünnaku ajal viibis. Guardiani väitel on olemas video, kust on näha, kuidas vähemalt kaheksa salapolitseinikku juhatab Mayd vaid mõni minut pärast tulistamist autosse.

May kutsus kolmapäevaks kokku valitsuse erakorralise julgeolekukomisjoni istungi.

Sündmuskohal arreteeriti ka mees, kes püüdis politseilindist läbi tungida.

Politsei sõnul said nad teate tulirelvaintsidendi kohta Westminsteri sillal. Westminsteri metroopeatus suleti politsei palvel. Piirkonna bussiliiklus suunatakse ümber. Rünnaku tõttu on ka mitu Londoni vaatamisväärsust suletud.

Politsei käsitleb esialgu juhtunut terrorismina. Politsei palub pealtnägijatel edastada sündmusest tehtud fotod ja videod neile.

Londoni kiirabi teatel on tegemist suurõnnetusega. Esimene kiirabimeeskond jõudis sündmuskohale kuue minuti jooksul.

