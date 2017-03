Alkoholiseadus võib panna laevafirma lippu vahetama

Kui alkoholiseadus praeguse eelnõu kujul välja kuulutatakse, ähvardab Tallink oma laevad mõne muu riigi lipu alla viia, sest üksnes Eestis kehtima hakkav seadus, mis käsib alkoholi poes eraldatud vaheseina taha peita, mõjutab nende rahvusvahelist äri, mis ei toimu üksnes Eesti vetes. Lipp aga kohustab järgima just selle riigi seadusi.

Tallinki lahkumine Eesti lipu alt ei oleks pelgalt märgiline žest, vaid ka oluline rahaline kaotus riigile, kuivõrd riigikassasse laekub ettevõttelt aastas 30 miljoni euro jagu sotsiaalmaksu. Selle nimel tasub seaduse sõnastust leevendada küll, kui piirangu leevendamine sama suurt kahju ei põhjusta.

Ka väikestel maapoodidel oleks keeruline alkoholi eraldamiseks vaheseinad ehitada. Seetõttu tegid majanduskomisjoni kutsutud ettevõtjad ettepaneku leevendada seadusesätet, mis käsib nii rahvusvahelist äri ajaval laeval või lennujaamas, aga ka kauplustes alkohol seina taha eraldada, piisaks vaid märgistatud aladest, et investeeringud ettevõtjate jaoks ebaproportsionaalseks ei paisuks.

Väikeõlletootjate turundusväljund kaob

Kolmas suurem küsimus puudutas alkoholireklaami keeldu sotsiaalmeedias, mis lööb kõige valusamalt väikeõlletootjaid, kes mujal reklaami ei teegi, ent kes samuti tegutsevad rahvusvaheliselt, eksportides kuni poole oma toodangust. Reklaamikeeld ei võimaldaks oma toodangut sotsiaalmeedias enam ka välisturgudele turundada.

Majanduskomisjoni koosolekust osa võtnud käsitööõlletootjaid koondava väikepruulijate liidu juhatuse liige Jaanis Tammela tõdes, et väiketootjad end mujal kui sotsiaalmeedias reklaamida ei jaksa ning pool nende toodangust läheb niikuinii ekspordiks, mistõttu ei pea nad absoluutset reklaamikeeldu põhjendatuks, mis laieneks ka kogu sotsiaalmeediale.

"Sotsiaalmeedia keeld on praegusel juhul absoluutne ja tuleneb ka sellest, kuais tarbijakaitse sellesse suhtub. Võetakse hästi konkreetselt, et kogu meie lehekülg Facebookis on reklaam - ja juriidiliselt ongi, siin ei ole midagi vaielda -, kui aga öelda, et sotsiaalmeedias on reklaam keelatud, siis meil polegi mingit võimalust reklaami teha," tõdes Tammela.

"Nad saavad tegelikult aru ja tahavad niimoodi teha, et kogu sotsiaalmeedia ei oleks keelu all, aga praegu sellist sõnastust ei ole, kuidas sellest reklaamikeelust sotsiaalmeedia sellisel kujul välja võtta," laiutas Tammela käsi.

Tema hinnangul ei saa seadust vastu võtta, kui mingid punktid on lahti kirjutamata. "Keegi ei taha, et me hakkame mööda kohtuid käima ja nende üle vaidlema," on ta samas optimistlik, et kõigile osapooltele sobiv sõnastus leitakse.

Elustiilireklaamid keelatakse

"Eelnõu eesmärk on kaitsta rahva tervist, aga tuleks ka vaadata, kas kõik regulatsioonid on põhjendatud ja kaalutletud," selgitas majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL), et uisapäisa seadust vastu võtta ei saa, lihtsalt kõike ära keelates või karmistades. "Keegi ei vaielnud vastu, et reklaami tuleks piirata. Peab olema selge, mis on lubatud, mis mitte."

Ühiselt, koos kõigi huvitatud osapooltega jõuti järeldusele, et alkoholireklaamid ei tohiks olla toredat elustiili kujutavad lõbusa muusikaga videoklipid, mis kujutavad inimesi ja loomi või kasutavad animatsioone. Nii tootjad, sotsiaalministeeriumi kui majanduskomisjoni esindajad nõustusid, et alkoholireklaam võiks sisaldada üksnes alkohoolse joogi tooteinfot ja kujutist.

Seda, et alkoholi tarbijamängud kaovad, olid päri kõik. Kokkuleppele ei jõutud aga poodides alkoholi degusteerimises. Nimelt soovivad tootjad, et degusteerimisvõimalus eraldatud alkoholiosakonnas säiliks, mitte ei kaoks üleüldiselt.

Üles jäi ka küsimus rahvusvahelistest spordiülekannetest televisioonis, millega kaasnevad sageli rahvusvahelise kokkuleppena õlletootjatest suursponsorite reklaamid - enne kella 22 ei tohiks rahvusvahelist spordiülekande pilti sellisel juhul edastada.

"Eks tuleb leida konsensuslikud lahendused, et kõiki väikekauplusi kinni ei pandaks, piirikaubandus õitsele ei läheks ja rahva tervis oleks kaitstud," võttis Kokk kokku probleemi olemuse, mille alkoholiseaduse sõnastus peab lahendama.

Kui tubakaseadus on reguleeritud EL-i üleselt, siis alkoholitarbimise kultuur on riigiti nii erinev, et seal üleüldist konsensust leida ei püüta.

Riigikogu majanduskomisjon oli oma teisipäevasele koosolekule kutsunud kõik huvilised, kes alkoholiseaduse eelnõusse parandusettepanekuid tegid või osalemiseks soovi avaldasid. Ära kuulati kõik 11 parandusettepanekut teinud osapooled, nüüd on neil 5. aprillini aega muudatusettepanekuid esitada.