Lasnamäel tapetud kodutu kaaslased kahtlustavad noortekampa

Saadelõiku tutvustanud "Pealtnägija" märkis, et Lasnamäel, Laagna ja Raju tee ristmiku lähistel pesitsevaid kodutud mehed väidavad, et neid kiusavad süsteemselt ja halastamatult naabruskonna majadest pärit alaealiste kambad.

Kuni 12. märtsi hilisõhtul leitakse oma asemelt surnuks torgatud 52-aastane Sergei ehk sama mees, kes rääkis, et ei tea, kas elab uue päevani. Siseministeerium teatab lakooniliselt: "Pühapäeva hilisõhtul leiti mahajäetud majast 52-aastase mehe surnukeha. Kõigi märkide järgi suri mees vägivaldset surma."

Tapetud mehe kaaslaste Valeri ja Ahto jutu järgi on süüdlased lähedal asuvate sotsiaalmajade noored. Politsei seda ei kinnita, selgitades, et uurimine on alles pooleli.

