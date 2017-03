Haigekassale võltsarvete esitamine oli arvatust mastaapsem

Läinud nädalal paljastas "Pealtnägija" skeemi, kuidas Eesti üks juhtiv meditsiinitarvikute firma esitas aastaid haigekassale võltsarveid, kasseerides patsientide pealt nende teadmata alusetult hinnanguliselt sadu tuhandeid eurosid. On selgunud, et skeem oli palju mastaapsem ning haigekassa magas selle maha.

Suur hulk televaatajad haaras "Pealtnägija" üleskutsest kinni ning kontrollis oma digiretsepte ja kaardimakseid. Kui Tervise Abi esindav advokaat Küllike Namm väitis nädal tagasi, et kogu pettuse pani püsti ainult üks inimene, proua "Linda", kes "Pealtnägijas" esines, siis nüüd on selged tõendid, et pettus ei piirdunud ainult Tervise Abi ühe müügipunktiga, kus Linda töötas.

Näiteks ettevõtja Lauri soetas ortoosi 2014. aasta märtsis Tervise Abi Lasnamäe esindusest ja retseptil seisab hoopis Irina-nimeline müüja.

"Riiuli pealt leiti kohe sobivad lahendused. Minu mäletamist mööda 3-4 erinevat ortoosi, proovisime suuruseid ja ost oli tehtud vähem kui kümne minutiga," meenutas Lauri.

Ehkki Lauri ostis letitoote, mis maksis 105 eurot, deklareeris Tervise Abi haigekassale, et tegu oli eritellimusel valminud ortoosiga hinnaga 192 eurot.

Tervise Abi pole ainus rikkuja

Täna saab öelda, et "Linda" rääkis õigust, kui väitis, et Tervise Abi ei ole ainus patustaja. Võltsarvete abil tüssas aastaid riiki ka teine suur meditsiinitarvikute müüja, üle 20 aasta tegutsenud AS Gadox.

"Pealtnägija" suhtles paljude klientidega ning selgus, et skeem on täpselt sama - Gadox müüs klientidele tavalise letitoote, aga haigekassale esitles neid sageli kuni kolm korda kallimana.

"See ortoos, mis mulle peale pandi, oli väidetavalt käsitöö, aga kui ma nägin seda, siis see ei olnud minu mõõtme järgi tehtud. Müüja läks lattu, tõi selle ortoosi, pani mulle külge, lõikas natuke vahtplasti kummi ära, et mul mugavam oleks ja nii ta oli," selgitas Keio.

Kui võtta aluseks laekunud vihjete arv, siis võis Gadoxi pettus olla veelgi suurejoonelisem. Näiteks kindlustusfirmas töötav Ly vaatas pärast "Pealtnägija" saadet e-riigist, palju maksis tema varbaluu murru jaoks Gadoxist ostetud jalanõu.

"Täpselt selline tunne, nagu kõikidel, sest me teame ju, et haigekassal pole raha, see on meile emapiimaga selgeks tehtud - ei ole raha, ravijärjekorrad on pikad ja eriti ei tasu oodata mingit ravi aasta lõpul. Ja nüüd selgub, et selle konkreetse minuga seotud jalanõuga on siis haigekassalt, ma julgen öelda, välja petetud vähemalt pool summat ehk 80 umbes eurot," rääkis Ly.

Samasuguse skeemi ohver on ka Ly kolleeg Rea, kes soetas jalaortoosi Pelgulinna haiglas asuvast Tervise Abi müügipunktist. Säilinud arve kohaselt maksis ortoos 65 eurot, aga kui vaadata tagantjärele retseptiportaali, on hind paisunud 147 euroni.

See näitab, et Tervise Abi vorpis topeltarveid juba kolmes müügipunktis.

Klient teavitas haigekassat veast

Haigekassa väitis pärast eelmist saadet, et kahtlased juhtumid on suhteliselt vanad. Tegelikult pärineb vanim "Pealtnägijale" teadaolev võltsarve aastast 2013 ja viimane 2016.

Näiteks finantsalal töötav Esta ostis põlveortoosi Gadoxist möödunud suvel. Taaskord ei lähe tegelikult saadud toode ja selle hind haigekassale esitatud andmetega kokku.

Kui üldjuhul patsiendid juba kasutatud retsepte tagantjärele ei kontrolli ja pettust ei näinud, siis vähemalt üks siiski märkas. 26-aastane IT-valdkonna töötaja Keio avastas märtsis 2015 juhuslikult enda andmeid kontrollides anomaalia ja kirjutas nii haigekassale kui ka Gadoxile, nõudes selgitust, miks läks kirja 300-eurone toode, kuigi tema sai tegelikult 100-eurose.

Haigekassa tänas Keiot kodanikuaktiivsuse eest, aga soovitas edasi suhelda Gadoxiga. Gadox omakorda vastas, et tol päeval olid neil probleemid serveriühendusega, retseptid digitaliseeriti hiljem ja tagatipuks tegi üks töötaja andmete käsitsi sisestamisel näpuvea.

"Selliseid asju väideti mulle ja et nad võtavad haigekassaga ühendust, et teha tasaarveldust. Sinna see teema jäi. Haigekassa ei tundnud enam rohkem selle vastu huvi, ma ise ka huvi ei näidanud. Tundsin end kohusetundliku kodanikuna," rääkis Keio.

Seega, kui haigekassa väitis nädal tagasi, et kuuleb asjast esimest korda, siis see pole nii - kaks aastat tagasi said nad konkreetse kaebuse, aga leppisid Gadoxi selgitusega ega uurinud, kas sarnaseid vigu on veel. Tegelikult oli neid sadu.

"Kui ma ise küsisin haigekassalt, siis ei saa öelda, et nad ei tea sellest midagi, mina olen oma kodanikukohustusliku osa ära teinud, teavitanud kõiki instantse. Ma ei tea, keda ma veel oleks pidanud teavitama. Haigekassa, kes seda raha ise sisse kasseerib või ettevõtetele maksab, neid teavitasin," arutles Keio.

Haigekassa tegi Tervise Abi vastu politseisse avalduse

Haigekassa möönab ühest küljest, et avalikuks tulnud pettused on kahetsusväärsed ja lubamatud, aga teisalt rõhutatakse, et asutus ei saa otseselt arvete võltsimist kontrollida. Aluspõhimõte on, et kõik partnerid jäävad ausaks.

"Kui meile sealtpoolt esitatakse vastu võltsitud dokumendid, siis jäävad siin tegelikult haigekassa käed lühikeseks. Ei olegi võimalik seda rikkumist avastada. Nii et selliseid signaale tuleb meie hinnangul kontrollida koostöös juba teiste asutustega, kellel on õigus teha palju põhjalikumat juurdlust," kommenteeris haigekassa ravikindlustushüvitise osakonna juhataja Erki Laidmäe.

Ühelt poolt tegi haigekassa küll eelmisel reedel "Pealtnägija" kogutud tõendite põhjal Tervise Abi vastu politseisse avalduse, teisalt on nende suhtumine endiselt leige.

"Pealtnägija" saatis konkreetsed küsimused, miks Keio juhtumi peale asja sügavuti ei uuritud, aga sai vastuseks üksnes üleskutse, et inimesed võtaksid probleemide ilmnemisel edaspidigi nendega ühendust.

Uuele intervjuusoovile haigekassa ei reageerinud. Kommentaare ei edastanud ka teised osapooled: Gadoxi ja Tervise Abi juhid on puhkusereisil ega vastanud "Pealtnägija" kirjadele. Kauplused küll töötavad, aga müüjatel on keelatud ajakirjandusega suhelda.