"Suud puhtaks" otseblogi: kuidas kaotada lähisuhtevägivald?

Lähisuhtevägivald. See on kõige varjatum vägivallavorm ja ühtlasi on see Eestis kõige levinum vägivallaliik. Miks on nii, et väga paljude jaoks meie seast on kodu kõige ohtlikum paik? Tänane saade on jaotatud kahte ossa: kuidas parandada varjupaikade rahastust ning kuidas ennetada vägivalda.