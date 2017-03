Narva Aleksandri kirik läheb taas EELK kasutusse

Eelnõu järgi võib EELK anda kinnistu edasi Narva kogudusele. Kinnistut tohib kasutada EELK põhikirjast tuleneval eesmärgil ning kirik peab tagama kinnistu majandusliku säilimise.

Valitsus ja EELK ostsid mullu 22. juunil Narva Aleksandri kiriku pankrotipesast välja, makstes 375 000 eurot, millest poole tasus riik ja poole EELK.

Kultuuriministeerium alustas mullu oktoobri alguses kohtumisi EELK, Narva linna ja siseministeeriumi esindajatega suurkiriku edasise kasutamise võimaluste üle ning plaanis esitada väljatöötatud nägemuse valitsusele veel oktoobri lõpus. Valitsuskabinet tegi kultuuriministeeriumile ülesandeks koostada kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsioon mullu juunis. Ühist otsust hoone kasutusotstarbe kohta siiski ei sündinud.

Narva Aleksandri suurkiriku hoone kuulub siseministeeriumile. Hoone olukord on praegu üldiselt rahuldav, kuna välised taastamistööd on suures ulatuses tehtud. Siseruumid jagunevad seisukorra järgi kaheks. Heas korras taastatud ja kasutusel on torniosa koos tänapäevaste kommunikatsioonidega, kuid varisemisohtlik saaliosa on täies ulatuses kasutuseta ja külastajatele turvalisuse kaalutlustel suletud.

Narva Aleksandri kirik pühitseti 28. mail 1884. aastal. Suurkiriku nimetuse omistas kirikule president Lennart Meri aastal 2000.