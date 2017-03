Prognoos lubab kevadisemat ilma

Selle kevade esimesed võimsad virmalised maalisid möödunud öö taeva mitmes kohas kirjuks. Põhjamerelt ulatub kõrgrõhuvöönd üle Läänemere lõunaosa ja Läti ning Leedu Venemaale, nendes piirkondades on ilm sajuta. Ülehomme laieneb kõrgrõhuala serv üle Baltimaade Soome. Läänemeremaade ilm tuleb suuremas osas sajuta.

Ööl vastu neljapäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 7-11, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Termomeetrinäidud on ühest külmakraadist kolme soojakraadini.

Hommikul on vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab nõrka lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on ühe ja kolme soojakraadi vahel.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Aeg-ajalt võib vähest vihma sadada. Puhub edela- ja läänetuul 7-11 m/s. Sooja tuleb neli kuni üheksa kraadi.

Reedel on peamiselt sajuta ilm ja sooja on kolme kraadi ringis. Laupäeval võib kohati vihma ja lörtsi sadada. Õhutemperatuur on kahe ja seitsme kraadi vahel. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Soojakraadid teevad läbi väikese tõusu ja keskmiselt on kuus kuni kaheksa kraadi.