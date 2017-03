Hololei: pärast Brüsseli rünnakuid muutus arusaam infovahetusest

Brüsseli terrorirünnakute suurimaks õppetunniks peab Hololei vajadust jagada liikmesriikide vahel rohkem julgeolekuinfot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mis on väga tähtis ja mis kindlasti selle aasta jooksul on muutunud, on arusaam infovahetusest. Kui ka varem liikmesriikide vaheline info liikumine oli keeruline ja lünklik, siis nüüd on see muutunud palju efektiivsemaks. On aru saadud sellest, et infovahetus on ülimalt tähtis," rääkis Hololei.

"Julgeolek ja turvalisus ei hakka peale sellest hetkest kui keegi siseneb lennujaama, vaid see peab peale hakkama võimalikult vara. Kui me vaatame kõiki neid lennujaamade rünnakuid, siis need on toimunud väljaspool nn lennunduse julgeolekutsooni. Mingisugust julgeolekuprotokolli pole ühegi rünnakuga rikutud. Samas inimest see ei huvita, inimene tahab olla kindel, et kui ta näiteks tuleb lennujaama, siis see on tema jaoks turvaline," lisas ta.