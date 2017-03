Kiiev ootab Minskilt vastust seoses Lukašenko mässuliste-avaldusega

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) palus Valgevene õiguskaitseorganitel anda teavet seoses kümnete kinni peetud "mässulistega", kes Valgevene autoritaarse presidendi Aleksander Lukašenko väitel said väljaõppe Ukraina territooriumil asuvates sõjaväelistes laagrites.

SBU saatis päringu läbi oma kanalite Valgevene õiguskaitsega tegelevatele agentuuridele, ütles SBU staabiülem Oleksandr Tkatšuk Kiievis kolmapäeval. "Ootame teavet oma kolleegidelt."

Lukašenko ütles teisipäeval, et kinnipeetud "mässulised" kavandasid Valgevenes provokatsioone ning neid võidi välja õpetada Leedus, Poolas kui ka Ukrainas.

Ukraina välisministeerium ütles kolmapäeval avalduses, et Valgevene liidri sõnad ei vasta tõele.

Taolised avaldused "on provokatiivsed ja kahjulikud heanaaberlike suhete arengule Ukraina ja Valgevene vahel", märkis ministeerium.

"Oleme valmis tihedaks rahvusvaheliseks koostööks igasuguse terrorismivormi vastu astumisel teiste riikide seas ka Valgevenega," seisis avalduses.

Lukašenko väitis päev varem, et mässulisi rahastatakse välismaalt.

"Oleme vahistanud kümneid võitlejaid, kes valmistasid ette relvastatud provokatsioone," ütles president uudisteagentuuri Belta teatel. Lukašenko sõnul said vahistatud väljaõppe Valgevenes ja Ukrainas asuvates laagrites ning said raha Poola ja Leedu kaudu.

Esmaspäeval ütles Lukašenko, et Lääne luureagentuurid kasutavad Valgevenes rahutuste õhutamiseks ja tema režiimi stabiilsuse õõnestamiseks "viiendat kolonni".

Uus tööseadus vallandas Valgevenes viimaste aastate suurimad meeleavaldused, milles on üle riigi osalenud tuhandeid inimesi. Järgmised protestid on plaanitud nädalavahetuseks.

Lukašenko märkis ka, et opositsiooni rahastavad Lääne organisatsioonid on valmis raha andma eelkõige rahutuste korraldamise eest.

Ka Leedu välisminister Linas Linkevičius väljendas pahameelt seoses Lukašenko väidetega, et Leedus võidi välja õpetada ja rahastada provokaatoreid.

"Riigipealt tahaks kuulda põhjendatud avaldusi. Antud juhul on tegu sõrmest välja imetud luuludega," ütles Linkevičius teisipäeval BNS-ile.

Linkevičius kutsus Valgevene võime üles lõpetama seoses olukorra pingestumisega kunstlike vaenlaste otsimine välismaal ja kodus.

Ta märkis, et Leedu jälgib tähelepanelikult Valgevenes käivaid vahistamisi ja kutsub üles pidama kinni rahvusvahelistest kohustustest, austama inimõigusi ja pidama kinni õigusriigi põhimõtetest, sest sellest sõltuvad Minski suhted Euroopa Liiduga.

"Näeme lähitulevikus soodsaid märke, tahame, et olukord ei halveneks. Loodame, et me ei naase aega, kus Valgevenes olid poliitvangid," ütles Linkevičius.