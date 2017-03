Leht: Marko Mihkelson võib pürgida IRL-i uueks juhiks

Paari nädala pärast toimuval Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) korralisel volikogul otsustakse, millal koguneb suurkogu, et paika panna uus erakonna juhi ja juhtkonna valimise süsteem, kirjutab Postimees.

Lehe andmetel on kavas peamiselt Urmas Reinsalu, Ken Marti Vaheri, Sven Sesteri ja Siim Kiisleri mõjujõu kahandamiseks erakonna juhatus poole väiksemaks muuta, sest pärast IRL-i ja Res Publica liitumist oli juhatus paisunud 24-liikmeliseks, mis on teiste erakondade juhatustega võttes üüratult suur.

Leht märgib, et praegu tundub mõistlikum panustada sellele, et kohalikele valimistele läheb IRL uue juhiga ning kõige tõenäolisem kandidaat on praegu Tsahkna toetaja Marko Mihkelson.

"Olen seda meelt, et erakond peab olema muutuv, avatud ja nüüdisaegsem oma parempoolses programmis. Kogu viimaste aastate poliitika või kohati pigem poliitika imiteerimine näitab, et me ei vasta neile ootustele, mis on Eestis parempoolsel, edumeelsel valijal," nentis Mihkelson.