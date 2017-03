Mihkelson: Res Publica tiib on olnud piduriks IRL-i arengule

Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimees Marko Mihkelson ütles ERR-i raadiouudistele antud intervjuus, et IRL-i Res Publica tiiva esindajad on olnud pikaajaliselt erakonna arengu piduriks. Konkreetset vastust sellele, kas ta tahaks IRL-i juhiks saada, Mihkelson ei andnud.

ERR küsis Mihkelsonilt, kas Ken-Marti Vaher, Urmas Reinsalu, Sven Sester ja Siim Kiisler moodustavad erakonnas eraldi tiiva, kes võivad juhatuses takistada erakonna esimehe algatusi.

"Nende mõju on olnud erakonnas väga pikaajaliselt peaaegu, et muutumatu ja see tegelikult on mõnes mõttes olnud ka üheks selliseks takistuseks justnimelt poliitilise suundumuse välja kujundamisel ja ka erakonna avatumaks muutmisel," vastas Mihkelson.

Siiski rõhutas Mihkelson, et erakond tema hinnangul lõhki ei ole, aga on erinevad nägemused, kuidas edasi liikuda. Konkreetset vastust, kas ta tahaks IRL-i juhiks saada, Mihkelson ei andnud.

Mihkelson rääkis, et kõige olulisem tänasel päeval Isamaa ja Res Publica Liidu jaoks on teha läbi need muutused, millest erakonnas on räägitud juba pikema aja jooksul.

"Me saame väga selgelt aru ja meie reiting näitab, et Eesti jaoks nii palju häid algatusi andnud erakond ei vasta praegu edumeelse-parempoolse valija ootustele," nentis ta.

Mihkelsoni sõnul ongi seetõttu erakonna esimees Margus Tsahkna teinud algatuse kutsuda kokku erakonna erakorraline suurkogu ja viia läbi ettevalmistatud muudatused põhikirjas.

"Kui need läbi viiakse, siis ma usun, et nii mina kui ka teised erakonna liikmed on valmis kandideerima IRL-i juhtorganitesse. Ma soovin, et Isamaa ja Res Publica Liit muutuks avatumaks ja nüüdisaegsemaks parempoolsemaks jõuks Eesti poliitmaastikul. Ja ma usun, et meie erakonnas on mitmeid inimesi, kes on valmis koos Margusega seda teed käima," ütles Mihkelson.

Leht: Tsahkna üritab vähendada Res Publica tiiva mõjujõudu

Postimees kirjutas, et kui IRL-i praegusel juhil Margus Tsahknal õnnestub erakonna põhikirja muuta ja sellega Res Publica tiiva mõjujõudu erakonnas vähendada, võib uueks juhiks pürgida Tsahkna toetaja Marko Mihkelson, kelle sõnul ei vasta erakond praegu edumeelse parempoolse valija ootustele.

Paari nädala pärast toimuval Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) korralisel volikogul otsustakse, millal koguneb suurkogu, et paika panna uus erakonna juhi ja juhtkonna valimise süsteem.

Lehe andmetel on kavas peamiselt Urmas Reinsalu, Ken Marti Vaheri, Sven Sesteri ja Siim Kiisleri mõjujõu kahandamiseks erakonna juhatus poole väiksemaks muuta, sest pärast IRL-i ja Res Publica liitumist oli juhatus paisunud 24-liikmeliseks, mis on teiste erakondade juhatustega võttes üüratult suur.

Leht märgib, et praegu tundub mõistlikum panustada sellele, et kohalikele valimistele läheb IRL uue juhiga ning kõige tõenäolisem kandidaat on praegu Tsahkna toetaja Marko Mihkelson.