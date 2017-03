Kender: lahkuge eesti keelest

Oma õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises süüdistatav Kaur Kender märkis neljapäeval Harju maakohtus oma viimases sõnas, et eesti keeles kirjutamine on niigi vaevaline ning nagu selgub, siis ka justiitsvägivalla tõttu ohtlik.

Kender nentis, et eesti kirjanik tohib Eestis seaduslikult teha vaid seda, mida eesti kirjanikud on varem teinud.

"Ei ole mitte ühtegi teist euroopa keelt, milles kirjutamine oleks ohtlikum kui eesti keel. Eesti on samas toredas reas nagu Saudi Araabia, Iraan jne," nentis Kender.

Kenderi väitel pole isegi Venemaal kirjaniku elu ohtlikum, kui Eestis.

"Me oleme nagu väike aga seda võikam Venemaa kõverpeegel. Lahkuge eesti keelest, keegi ei saa teid kaitsta," ütles Kender.

"Üle 99 protsendi inimestest, kes saavad süüdistuse mõistetakse kohtus süüdi. Ei ole nagu USA filmis, kus on 50/50 või nagu USA pärismaailmas, kus on osariigiti umbes 35-40 protsenti isegi. Ma saan aru, et mulle on esitatud süüdistus eesti keeles kirjutamise eest, et olen sooritanud kuriteo eesti rahva vastu," ütles Kender.

Tema sõnul on võtnud riiklike trükiste poliitosakond teose ülevaatamisele ja juba üle kahe aasta vaatab, kõik on selge, kokkulepe puudub ainult selles osas, kuidas sundparandus läbi viia, millise sanktsiooniga.

"Üle 99 protsendi süüdistuse saanud inimestest mõistetakse süüdi, kujutate ette. See tähendab seda, et kui süüdistuse juba saate, siis võite suudelda advokaati jumalagajätuks, karistus on pea vääramatu. Ja nagu Lavly Perling ajalehes ütles - ühtegi süütult karistatud inimest Eestis ei ole," kinnitas ta.

Kenderi sõnul sosistasid talle "silovikkidega" hästi läbisaavad niiöelda heasoovijad, et ta kindlasti võtaks oportuniteedi.

"Nad ütlesid, et Eestis on 99 protsendi juhtudest süüdimõistmiseks vaja vaid prokuröri süüdistust ja kohtuniku otsust, kõik muu on mõttetult kallid eriefektid, mis tavaliselt midagi ei loe. Aga ma olen ikkagi siin," nentis Kender.

Kender tänas kohut läbiviidud kohtuliku uurimise põhjalikkuse eest. "Aga ma tunnistan, et prokuratuuri võim on mässiv. Aga prokuratuur ei eksi. Ja selle mulje hoidmiseks on kõik vahendid head," tõdes Kender.

Kenderi hinnangul on see kohtuprotsess näide totalitaarse riigi kättejõudmisest.

"Justiitsvägivald lämmatab reaalselt. Selle protsessi ainus kriminaalne osa on süüdistuse esitamine teadvalt süütule inimesele," märkis ta.

Video: Kenderi viimane sõna

Enne Kenderit pidas oma kaitsekõne tema kaitsja vandeadvokaat Paul Keres, kes leidis, et Kender tuleb õigeks mõista.

Kolmapäeval avas kohtuvaidluse Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel, kes märkis, et Kenderi süü lapsporno valmistamises on tõendatud ning talle tuleb mõista rahaline karistus 3939 eurot.

Prokuröri hinnangul tuleb Kenderilt välja mõista kirjandusekspertiisi kulud, kuid psühhiaatrilise ekspertiisi tasu tuleb jätta riigi kanda.

Kohtunik Leo Kunman langetab Kenderi kriminaalasjas otsuse 16. mail.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kaur Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises.

Politsei käivitas 2014. aasta detsembri lõpus kriminaaluurimise seoses internetilehel nihilist.fm Kaur Kenderi nime alt tulnud postitusega, mis kandis pealkirja Untitled 12.

Uurimise põhjustanud tekst oli 85 000 tähemärki pikk ning koosnes suuresti räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel, mille kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas pornograafiliseks.

Kender väitis politseile, et tegemist ei ole lapspornoga, vaid seksuaalmaniaki-sarimõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga, mis on kirjutatud läbi tohutu groteskiprisma.

Kriminaaluurimine käivitati kuriteoteate peale, kuna igasuguse alaealisi pornograafilises situatsioonis kujutava teose – seal hulgas ka kirjalikus vormis – tootmine on seadusega keelatud.

"Selle, kas Kaur Kenderi konkreetne tegu kvalifitseerub lapspornograafia tootmise alla või mitte, peab otsustama kohus,“ ütles Pähkel.

Mullu mai alguses alanud protsessil Kender end lapsporno valmistamises süüdi ei tunnistanud.

Karistusseadustik näeb lapsporno valmistamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.