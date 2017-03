Londoni terrorist oli sündinud Ühendkuningriigis, vastutuse võttis ISIS

Suurbritannia politsei kahtlustab, et kolmapäevase Londoni rünnaku puhul oli tegemist islamiterrorismiga. Vastutuse on võtnud juba äärmusrühmitus ISIS ning peaminister Theresa May kinnitas, et ründaja näol oli tegu Suurbritannias sündinud mehega, kes oli ka varem julgeolekuteenistuste huviorbiiti sattunud.

"Islamiterrorism on meie oletus," ütles politsei terrorismivastase võitluse osakonna juht Mark Rowley ajakirjanikele.

Rowley sõnul on politsei hetkel seisukohal, et ründaja tegutses üksi ja et ta oli saanud inspiratsiooni rahvusvahelisest terrorismist. Kõrge politseiametnik rõhutas, et praegusel hetkel pole neil spetsiifilist informatsiooni, et rünnakuga seostatav julgeolekuoht jätkuvalt püsiks.

Londonis rünnaku teinud mees oli Suurbritannias sündinud ja mõne aasta eest vägivaldse ekstremismi tõttu sisejulgeolekuagentuuri MI5 huviorbiidis, ütles peaminister Theresa May neljapäeval.

"See mees oli Suurbritannias sündinud ja mõne aasta eest uuris MI5 korra teda seoses vägivaldse ekstremismi kahtlusega," ütles peaminister parlamendis. "Ta ei kuulunud praegusesse luurepilti."

Suspected #Westminster attacker British-born and had once been investigated by MI5 over extremism fears - UK PM Mayhttps://t.co/VFlC1CtTqp pic.twitter.com/aNbVhgiNLT — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 23, 2017

May ega ka politsei pole avaldanud kolmapäevase rünnaku korraldanud mehe nime.

Peaminister lubas vastust küsimusele, miks sõitis Briti kodanik otse süütutele jalakäijatele ja pussitas parlamendihoone õuel politseinikku.

Politsei on seisukohal, et mees tegutses üksi ja sellest tulenevalt ei ole uusi rünnakuid karta.

Vastutuse võttis äärmusrühmitus ISIS

Äärmusrühmitus ISIS teatas neljapäeval, et võtab vastutuse kolmapäeval Londonis toimunud terrorirünnaku eest.

Vastutuse võtmisest teatas terroriorganisatsiooni propagandakanaliks olev uudisteagentuur Amaq.

Samas on teada, et ISIS-el on kombeks võtta vastutus ka terrorirünnakute eest, mille on korraldanud üksiküritajad, kelle otsest seost nende organisatsiooniga ei ole.

Politsei korraldas mitmel pool riigis haaranguid

Briti politsei pidas pärast rünnakuid läbi viidud haarangute tulemusena kinni seitse inimest.

Terroritõrjejuht Rowley lisas, et täpsustatud andmetel sai kolmapäeval rünnakutes Westminsteri sillal ja parlamendihoone juures surma siiski kolm, mitte neli inimest, nagu varem teatati. Kannatanuid on umbes 40.

"Tegime läbiotsimise kuuel aadressil ja pidasime kinni seitse inimest," ütles Rowley Londonis ajakirjanikele. Muu hulgas tehti haaranguid Birminghami linnas.

Briti parlamendiliikmed on lubanud rünnakust hoolimata neljapäeval tööd jätkata.

Võimud püüavad kolmapäeval aset leidnud rünnaku sündmuste kulgu kindlaks teha. Viimastel andmetel sõitis ründaja Westminsteri sillal inimestele otsa, väljus siis autost ja pussitas parlamendi väravas politseinikku. Korravalvurid lasid ründaja maha.

Ohvriteks on noahaavadesse surnud politseinik Keith Palmer ja veel kaks inimest.

Seitse vigastatada saanud inimest viibib endiselt haiglas, lisaks neile on juhtunu tõttu pidanud raviasutust külastama veel 29 inimest.

Londoni rünnak oli fookuses ka ISIS-e vastase koalitsiooni kohtumisel

Äärmusrühmituse Islamiriik vastu sõdiva USA juhitud 68-riigilise koalitsiooni esindajad kohtusid kolmapäeval Washingtonis. Kohtumist varjutasid Londoni ja Süüria terrorirünnakud.

USA välisminister Rex Tillerson ütles kolmapäeval, et äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liidri tapmine on vaid aja küsimus, sest nii kohalikud kui neid toetavad koalitsiooniväed on Süürias ja Iraagis pealetungil.

"Peaaegu kõik Abu Bakr al-Baghdadi asetäitjad on nüüdseks surnud, sealhulgas need, kes olid Brüsseli, Pariisi ja teiste rünnakute korraldamise taga," ütles Tillerson Washingtonis koalitsiooniliikmete kohtumist avades. "On vaid aja küsimus, mil Baghdadile endale saab osaks sama saatus."

USA kaitseminister James Mattis avaldas kolmapäeval lootust, et kongress kiidab heaks relvajõudude saatmise Süüriasse võitlusse äärmusrühmitusega Islamiriik.

Peaminister May: rünnaku koht polnud valitud juhuslikult

Suurbritannia peaministri Theresa May sõnul oli see haiglane ja õel rünnak vabaduse, demokraatia ja sõnavabaduse vastu.

May ütles pärast julgeolekukomitee erakorralist koosolekut tehtud telepöördumises, et rünnaku järel terroriohu taset ei muudeta, küll aga suurendatakse lähipäevadeks pealinna tänavatel relvastatud korrakaitsjate arvu.

"Selle rünnaku koht polnud valitud juhuslikult. Terrorist otsustas rünnata meie pealinna südant, kus saavad kokku kõigist rahvustest, uskudest ja kultuuridest pärit inimesed, et tähistada vaba demokraatia ja sõnavabaduse väärtust. Maailma vanima parlamendi kodutänavail Westminsteris on vabaduse vaim, mis kajab vastu ka maailma kaugematest nurkadest," sõnas valitsusjuht.

Suurbritannia siseminister Amber Rudd ütles pärast Londoni rünnakut, et inimeste turvalisus on valitsusele kõige tähtsam, aga kutsus rahvast üles ka ise valvas olema.

"Juhtumiga tegeldakse ja valitsust teavitatakse jätkuvalt. Peaministri juhtimisel koguneb täna (kriisikomisjon) COBRA. Valitsuse peamine prioriteet on inimeste turvalisus. Ma kutsun kõiki üles rahu säilitama, aga samas olema ka valvas ja kui märgatakse midagi muret tekitavat, tuleks sellest politseile teada anda," märkis ta.

Maailma liidrid on Londoni rünnakud hukka mõistnud. Pariisis Eiffeli tornis kustutati ohvrite mälestuseks tuled, Iisraelis, Tel Avivis kuvati aga linnavalitsuse hoonele Suurbritannia lipp.

USA president helistas rünnaku järel Suurbritannia peaministrile

USA president Donald Trump ja Suurbritannia peaminister Theresa May pidasid kolmapäeval Londoni terrorirünnaku järel telefonivestluse, teatas Valge Maja.

"Loomulikult me mõistame tänase terrorirünnaku Westminsteris kõige karmimalt hukka," ütles Valge Maja eestkõneleja Sean Spicer.

"Me tervitame kohaliku politsei ja päästetöötajate kiiret tegutsemist ohvrite aitamiseks selles keerulises olukorras. Nad kõik on meie mõtetes ja palvetes," lisas Spicer.

Trump avaldas ohvritele ja peaminister Mayle kaastunnet ka suhtlusvõrgustiku Twitter vahendusel. President kirjutas muu hulgas, et May on tugev ja saab hästi hakkama.

Brüsseli analüütik: efektiivne võitlus radikaliseerumisega on pikaajaline töö

Kui konkreetsete julgeolekumeetmete parandamisel on Euroopa riigid püüdnud kiiresti lahendusi leida, siis efektiivne tegevus radikaliseerumise vastu on pikaajaline töö, ütles Brüsseli mõttekoja analüütik Andrea Frontini.

Radikaliseerumisevastaseks võitluseks poliitika soovitusi sisaldanud raamatu üheks toimetajaks olnud Frontini sõnul toob edu kodanikuühiskonna ning rohujuuretasandi töö.

Džihaadipropaganda vastu aitab usalduslik suhe islamikogukondadega ja see, kui nende usujuhid ning näiteks seaduskuulekale teele tagasi pöördunud endised välisvõitlejad sõna võtavad.

Eraldi tähelepanu tuleks pöörata veebis toimuvale, kus ISIS väga oskuslikult tegutseb.

"See tähendab tehnoloogilisi vahendeid, mille abil märkida ja eemaldada netisisu. Aga see tähendab ka positiivset vastunarratiivi, džihaadipropaganda puuduste ja vastuolude näitamist. Näiteks, et elu kalifaadis ei ole nii kena ja meeldiv nagu vahel kujutatud ISIS-e propagandas," märkis European Policy Centeri analüütik Frontini.

Kolmapäeval möödus aasta Brüsseli terrorirünnakutest ning Belgia pealinnas korraldati sel puhul mitmeid mälestusüritusi.

Briti parlament alustas tööd leinaseisakuga

Briti parlament alustas neljapäeval tööd leinaseisakuga kolmapäevase Westminsteri terrorirünnaku ohvrite auks.

Rünnakust hoolimata tavapärast tööd jätkavad alamkoja liikmed langetasid istungi eel leinas pead. Ohvreid austas vaikusehetkega ka Londoni politsei.

A minute's silence has been observed at Scotland Yard and the UK Houses of Parliament after the #Westminster attackshttps://t.co/VFlC1CtTqp pic.twitter.com/YwhpcYqL6Q — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 23, 2017

Šoti parlamendi isesesivushääletus lükatakse teisipäevani edasi

Šoti parlament lükkab austusest terrorirünnakut tunda saanud Briti parlamendi vastu teisipäevani edasi hääletuse esimese ministri Nicola Sturgeoni ettepaneku üle korraldada uus iseseisvusreferendum.

Debatt "algab teisipäeval kell 14.20", ütles Šoti parlamendi esindaja neljapäeval.

Arutelu ja hääletus uue iseseisvusreferendumi üle pidanuks algama kolmapäeval, kuid jäeti ära rünnaku tõttu Londoni Westminsteri sillal ja parlamendihoone juures.

NB! Järgnev video ei pruugi sobida nõrganärvilistele!