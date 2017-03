Videod: Briti politsei arvates oli Londoni rünnak seotud islamiterrorismiga

"Islamiterrorism on meie oletus," ütles politsei terrorismivastase võitluse osakonna eestkõneleja Mark Rowley ajakirjanikele.

BBC andmetel oli politsei juba varem öelnud ajakirjanikele, et ründaja oli saanud inspiratsiooni rahvusvahelisest terrorismist.

Ründaja isiku kohta pole seni ametlikult midagi teada antud.

Londoni südalinnas kolmapäeva pärastlõunal aset leidnud terrorirünnakus sai surma neli inimest, kelle seas ka politseinik. Relvastatud korrakaitsjad lasid parlamendihoone vahetus läheduses ründaja maha.

Linnapolitsei erioperatsioonide asevoliniku Mark Rowley sõnul suri kaks inimest Westminsteri sillal, kus ründaja enne autost väljumist ja politseiniku pussitamist jalakäijaid niitis. Vigastatute hulk on Rowley kohaselt kerkinud vähemalt 40 inimeseni.

Äärmusrühmituse Islamiriik vastu sõdiva USA juhitud 68-riigilise koalitsiooni esindajad kohtusid kolmapäeval Washingtonis. Kohtumist varjutasid Londoni ja Süüria terrorirünnakud.

USA välisminister Rex Tillerson ütles kolmapäeval, et äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liidri tapmine on vaid aja küsimus, sest nii kohalikud kui neid toetavad koalitsiooniväed on Süürias ja Iraagis pealetungil.

"Peaaegu kõik Abu Bakr al-Baghdadi asetäitjad on nüüdseks surnud, sealhulgas need, kes olid Brüsseli, Pariisi ja teiste rünnakute korraldamise taga," ütles Tillerson Washingtonis koalitsiooniliikmete kohtumist avades. "On vaid aja küsimus, mil Baghdadile endale saab osaks sama saatus."

USA kaitseminister James Mattis avaldas kolmapäeval lootust, et kongress kiidab heaks relvajõudude saatmise Süüriasse võitlusse äärmusrühmitusega Islamiriik.

Politsei korraldas pärast Londoni rünnakut haarangu Birminghamis

Briti politsei korraldas mõni tund pärast Londoni rünnakut haarangu Birminghamis, teatasid uudistekanalid neljapäeval.

Haarang oli seotud isikuga, kelle korraldatud rünnakus sai kolmapäeval surma neli ja kannatada 40 inimest, teatasid uudisteagentuur Press Association ja uudistekanal Sky News.

Peaminister May: rünnaku koht polnud valitud juhuslikult

Suurbritannia peaministri Theresa May sõnul oli see haiglane ja õel rünnak vabaduse, demokraatia ja sõnavabaduse vastu.

May ütles pärast julgeolekukomitee erakorralist koosolekut tehtud telepöördumises, et rünnaku järel terroriohu taset ei muudeta, küll aga suurendatakse lähipäevadeks pealinna tänavatel relvastatud korrakaitsjate arvu.

"Selle rünnaku koht polnud valitud juhuslikult. Terrorist otsustas rünnata meie pealinna südant, kus saavad kokku kõigist rahvustest, uskudest ja kultuuridest pärit inimesed, et tähistada vaba demokraatia ja sõnavabaduse väärtust. Maailma vanima parlamendi kodutänavail Westminsteris on vabaduse vaim, mis kajab vastu ka maailma kaugematest nurkadest," sõnas valitsusjuht.

Suurbritannia siseminister Amber Rudd ütles pärast Londoni rünnakut, et inimeste turvalisus on valitsusele kõige tähtsam, aga kutsus rahvast üles ka ise valvas olema.

"Juhtumiga tegeldakse ja valitsust teavitatakse jätkuvalt. Peaministri juhtimisel koguneb täna (kriisikomisjon) COBRA. Valitsuse peamine prioriteet on inimeste turvalisus. Ma kutsun kõiki üles rahu säilitama, aga samas olema ka valvas ja kui märgatakse midagi muret tekitavat, tuleks sellest politseile teada anda," märkis ta.

Maailma liidrid on Londoni rünnakud hukka mõistnud. Pariisis Eiffeli tornis kustutati ohvrite mälestuseks tuled, Iisraelis, Tel Avivis kuvati aga linnavalitsuse hoonele Suurbritannia lipp.

USA president helistas rünnaku järel Suurbritannia peaministrile

USA president Donald Trump ja Suurbritannia peaminister Theresa May pidasid kolmapäeval Londoni terrorirünnaku järel telefonivestluse, teatas Valge Maja.

"Loomulikult me mõistame tänase terrorirünnaku Westminsteris kõige karmimalt hukka," ütles Valge Maja eestkõneleja Sean Spicer.

"Me tervitame kohaliku politsei ja päästetöötajate kiiret tegutsemist ohvrite aitamiseks selles keerulises olukorras. Nad kõik on meie mõtetes ja palvetes," lisas Spicer.

Trump avaldas ohvritele ja peaminister Mayle kaastunnet ka suhtlusvõrgustiku Twitter vahendusel. President kirjutas muu hulgas, et May on tugev ja saab hästi hakkama.

