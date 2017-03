Keres: Kender tuleb lapsporno valmistamise süüdistuses õigeks mõista

Lisaks leidis Keres, et kohus peaks rahuldama kriminaalmenetlusega Kenderile tekitatud mittevaralise kahju ja mõistma selle välja riigilt, kusjuures õiglase hüvitise peaks antud juhul määrama kohus.

Samuti taotles Keres, et kohus mõistaks riigilt välja Kenderi õigusabikulud üle 55 000 euro.

"Kuigi käesolevast kaasusest on avalikus ruumis räägitud kui "sõnavabaduse protsessist", siis mina leian, et see on ekslik. Tegemist on kunstivabadusega," ütles Keres kaitsekõnes.

Keres märkis, et Kenderi süüdistuse paragrahvi (§ 178 lg1) objektiivne koosseis ei hõlma kirjandusteoseid, mille loomisel ei ole kasutatud tegelikult olemas olevat last ning vastupidise tõlgenduse korral tuleb see paragrahv tunnistada selles osas põhiseadusega vastuolus olevaks ning kohaldamata jätta.

"Süüdistusakti kohaselt kujutas Kender teoses "UNTITLED 12" alla 14-aastaseid isikuid. Süüdistus on selles osas õiguslikult ja tõenduslikult sisutu, kuna teoses ei ole kasutatud mitte ühtegi isikut, mitte ühtegi tegelikus elus eksisteerivat last. Prokuratuur ajab segamini fantaasia ja tegelikkuse," ütles Keres.

Kerese sõnul on karistusseadustiku § 178 lg1 järgi karistatavaks teoks alla 14-aastase isiku ehk elusa inimese kujutamine ning see paragrahv ei näe ette karistust väljamõeldud tegelaskujude kujutamise eest.

"Kuigi prokuratuuri väitel on kirjanduslik lapspornograafia olnud karistatav juba alates 1991. aastast, pole tõepoolest ühegi raamatu levitamise eest seni mitte ühtegi kirjanikku ega levitajat kriminaalvastutusele võetud," kinnitas Keres.

Tema sõnul nähtub kohtus uuritud tõenditest, et Eestis on raamatukaupluste ja raamatukogude kaudu avalikult kättesaadav terve müriaad kirjandusteoseid, milles kirjeldatakse ülima detailsusega seksuaalvahekordi alaealistega, nii alla 14-aastaste kui ka üle 14-aastastega.

Keres tõi näiteid - William Burroughsi "Alasti lõunasöök", Vadimir Sorokini "Sinine pekk", Jüri Ehlvesti "Päkapikk kirjutab", Vladimir Nabokovi "Lolita" ja Markii de Sade "120 päeva Soodomat".

"Mitte kunagi ei ole avalikkuseni jõudnud teavet juhtumitest, et ühegi eelnimetatud teose levitaja suhtes oleks läbi viidud kriminaaluurimine või et kedagi oleks teoste levitamise eest süüdi mõistetud. Veelgi enam, ilmselt käesolevast protsessist ajendatuna esitasid mitmed isikud politsei- ja piirivalveametile kuriteoteated, milles palusid uurida, kas teoste "Lolita", "Sinine Pekk", "Päkapikk kirjutab" ja "120 päeva Soodomat" levitamine võib vastata karistussesadustiku lapsporo valmistamise paragrahvi tunnustele," ütles Keres.

Kerese kinnitusel oli politsei- ja piirivalveameti vastus kõikidele taotlustele eitav ehk mitte ühelgi juhul ei leidnud politsei teoste levitamises kuriteo tunnuseid, kuigi Kenderi teoses leitud tunnuste esinemine ehk detailsed ja jõhkrad seksuaalvahekordade ja -toimingute kirjeldused lastega – olid nendes teostes ilmselged.

Keres meenutas, et Kenderi "Untitled 12" avaldati 2015. aasta jaanuaris 47 kultuuri- ja ühiskonnategelase poolt samas nihilist.fm portaalis ning kuigi samas kohas avaldati sama tekst ehk pandi toime sama tegu, ei ole politsei alustanud kriminaaluurimist mitte ühegi inimese suhtes, kuigi kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõttest tulenevalt oleks seda tulnud kahtlemata teha.

"Ilukirjanduslik tegelaskuju, kes ei ole kunagi sündinud ja keda ei ole päriselt olemas, ei ole isik karistusseadustiku § 178 lg1 mõttes ning üksnes tähtede rittaseadmisega paberil ei ole võimalik sellist "isikut" luua," leidis Keres.

Keres lisas, et kuna kohtulikul uurimisel selgus, et Kenderi puhul on tegemist äärmiselt vastuolulise ning riigi niinimetatud establishmenti suhtes äärmiselt kriitilise ühiskonnategelasega, siis ei saa ta kaitsjana eeltoodud asjaolude pinnalt teha muud järeldust kui kriminaalmenetlust viiakse Kenderi suhtes läbi muudel kui karistusõiguse üld- ja eripreventiivsetel kaalutlustel, mis on aga Euroopa inimiõiguste kohtu seisukoha järgi lubamatu.

"Prokuratuuri läbiv teema on käesolevas kriminaalasjas olnud muidugi ka tees, et tegemist on abstraktse ohudeliktiga ning ka väljamõeldud "laste" seksuaalne väärkohtlemine võib kaasa tuua latentsete pervertide esilekerkimise ja seetõttu asetada ohtu päriselt eksisteerivad lapsed," rääkis Keres.

Tema sõnul on see aga primitiivne hernehirmutise teooria, mille kummutas prokuratuuri poolt kutsutud asjatundja. "Doktor Imre Rammuli kinnitusel on seda hüpoteesi püütud mitmeid kordi teaduslikult tõendada, ent see ei ole mitte kunagi õnnestunud. Seega ohtu, mille vastu prokuratuur ja prokuratuuri väitel Eesti seadusandja Eesti lapsi kaitsevad, ei eksisteeri või vähemalt ei ole see tõendatud," kinnitas Keres.

Keres märkis, et karistusõigusliku vastutuse eelduseks on tahtlus teo toimepanemisel ning seega on lapsporno tootmises ja võimaldamises süüdistava vastutuse eelduseks, et ta pani teo toime tahtlikult ning prokuratuur oleks pidanud selle süüdistuses välja tooma.

"Kummatigi vaikib süüdistusakt subjektiivse koosseisu osas täielikult. Seda puudust kohtulikul arutamisel kõrvaldada ei saa. Kuna tahtlust teo toimepanemisel süüdistusaktis Kenderile ette ei heidetud ning ilma tahtluse tuvastamiseta Kenderit süüdi mõista ei saa, tuleb Kender õigeks mõista," leidis advokaat.

Prokurör taotles Kenderile rahalist karistust

Kolmapäeval avas kohtuvaidluse Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel, kes märkis, et Kenderi süü lapsporno valmistamises on tõendatud ning talle tuleb mõista rahaline karistus 3939 eurot.

Prokuröri hinnangul tuleb Kenderilt välja mõista kirjandusekspertiisi kulud, kuid psühhiaatrilise ekspertiisi tasu tuleb jätta riigi kanda.

Kohtuprotsess jätkub Kenderi viimase sõnaga.

Süüdistus

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kaur Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises.

Politsei käivitas 2014. aasta detsembri lõpus kriminaaluurimise seoses internetilehel nihilist.fm Kaur Kenderi nime alt tulnud postitusega, mis kandis pealkirja Untitled 12.

Uurimise põhjustanud tekst oli 85 000 tähemärki pikk ning koosnes suuresti räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel, mille kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas pornograafiliseks.

Kender väitis politseile, et tegemist ei ole lapspornoga, vaid seksuaalmaniaki-sarimõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga, mis on kirjutatud läbi tohutu groteskiprisma.

Kriminaaluurimine käivitati kuriteoteate peale, kuna igasuguse alaealisi pornograafilises situatsioonis kujutava teose – seal hulgas ka kirjalikus vormis – tootmine on seadusega keelatud.

"Selle, kas Kaur Kenderi konkreetne tegu kvalifitseerub lapspornograafia tootmise alla või mitte, peab otsustama kohus,“ ütles Pähkel.

Mullu mai alguses alanud protsessil Kender end lapsporno valmistamises süüdi ei tunnistanud.

Karistusseadustik näeb lapsporno valmistamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Kohus langetab Kenderi kriminaalasjas otsuse tõenäoliselt mais.