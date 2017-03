Juhatuse liige: terve IRL-i juhatus ja ministrid peaksid tagasi astuma

"Ma isiklikult arvan, et kogu juhatus peaks tagasi astuma. Samal ajal ministrid võiksid tagasi astuda. Erakond võiks valida uue juhtkonna endale ja teha seda sellise silmavaatega, et näha nendes inimestes, keda valitakse ka erakonna madalseisust välja toojaid," ütles Laurson ERR-ile.

"Ma arvan, et tal (Marko Mihkelsonil - toim.) oleks võimalus näidata, mismoodi ta seda erakonda paremale tasemele viib. Ja ma arvan ka, et erakonnas oleks talle piisavalt toetust. Marko Mihkelson on väga hea kandidaat juhi kohale," märkis ta.

Marko Mihkelson ütles neljapäeval ERR-i raadiouudistele antud intervjuus, et IRL-i Res Publica tiiva esindajad on olnud pikaajaliselt erakonna arengu piduriks. "Nende mõju on olnud erakonnas väga pikaajaliselt peaaegu, et muutumatu ja see tegelikult on mõnes mõttes olnud ka üheks selliseks takistuseks justnimelt poliitilise suundumuse välja kujundamisel ja ka erakonna avatumaks muutmisel," ütles Mihkelson.

Laurson ütles, et tema kedagi tiibadeks ei nimetaks. "Mina ise olen ka Res Publicast siia erakonda liitunud. Ma arvan, et selliseid tiibasid ei ole õige välja tuua. Me oleme siin üle kümne aasta koos tegutsenud ja selline tiibadeks määratlemine ei ole võib-olla kõige õigem. Aga ju siis inimesed, kes igapäevaselt koos töötavad, siis tunnetavad, et kes on mida viltu teinud. Loomulikult on õige, et mingid muutused tuleb ette võtta. Kui erakond on nii madalasse reitingusse sattunud, siis ei saa vastutust võtmata jätta," kommenteeris ta Mihkelsoni väljaütlemist.

Lukas: IRL vajaks avatust

Endine IRL-i liige Tõnis Lukas samuti eri tiibasid välja ei tooks. Samas tunnistas ta, et tema oli poliitikas ajal, mil poliitika tegemise tingis vajadus olla vaba rahvas vabal maal. "Kahjuks oli tõesti mingil ajal näha, et see ühiskondlik mõõde hakkab jääma tahaplaanile ja prevaleerib selline sisering või isegi vennaskond ja pealegi veel väga kitsalt üks sõpruskond. Huvi sellise poliitika vastu vähenes. /.../ Seoses sellega, et see ühiskondlik mõõde jäi tahaplaanile tekkiski olukord, kus oli avatust liiga vähe ja liiga väikseks muutus ambitsioon teenida ühe konkreetse vennaskonna huve või maailmavaadet," ütles Lukas ERR-i raadiouudistele.

"Mina soovin jõudu kõigile, kes tahavad poliitikasse tuua avarust ja soovin jõudu ka Margusele, kui ta seda avarust tahab poliitikasse tuua," lisas ta.

Lukas tunnistas, et IRL-i nägu on hägustunud ja selle hägustumise üks põhjus on koostöö praeguses valitsuskoalitsioonis, mida ei saa tema sõnul paremagi tahtmise juures parempoolseks nimetada.