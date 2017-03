Kreml eeldab, et Ukraina vaatab Vene eurolauljannat puudutava otsuse üle

Kreml teatas, et peab ebaõiglaseks Ukraina otsust mitte lubada riiki Eurovisioonil Venemaad esindama pidanud lauljannat, ning seetõttu eeldab Moskva, et otsus vaadatakse ümber.

"Loomulikult devalveerib Ukraina poole otsus eelseisvat laulukonkurssi, tõenäoliselt annab see Eurovisiooni prestiižile hoobi," kommenteeris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Lenta teatel.

Peskov juhtis tähelepanu ka sellele, et Ukraina otsuse asjus on pettumust avaldanud ka lauluvõistluse korraldajad ehk Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU).

Moskva loodab seega, et Kiiev vaatab üle "selle absoluutselt ebaõiglase otsuse". "Meie loomulikult eeldame, et see otsus saab enne lauluvõistlust muudetud ning Venemaa esindaja saab sellest konkursist osa võtta," sõnas Peskov.

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas kolmapäeval, et Venemaa eurolaulja Julia Samoilova suhtes kehtestati riiki sisenemise keeld kolmeks aastaks.

Samoilova osales 2015. aasta juunis Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimunud kontserdil ning rikkus sellega Ukraina seadusi, sest sisenes poolsaare territooriumile väljaspool Ukraina kehtestatud korda. Samal põhjusel on Ukraina võimud kehtestanud sissesõidukeelde suure hulga inimeste suhtes, nende seas ka erinevate lauljate ja artistide suhtes.

Eurovisioon toimub tänavu mais Ukraina pealinnas Kiievis, sest Ukraina võitis möödunud aasta Eurovisiooni lauluga "1944", mis räägib krimmitatarlaste küüditamisest Krimmi poolsaarelt 1944. aastal.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 9. ja 11. mail ning finaal 13. mail.