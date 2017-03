Tsahkna IRL-ist: üks ja sama seltskond istub ja valitseb

Kuigi Tsahkna nimesid ei nimetanud, peab ta silmas Res Publica tiiva esindajaid, sealhulgas Urmas Reinsalu, Ken-Marti Vaher, Sven Sester, Siim Kiisler.

"Ma olen käinud välja terve rea muudatusi, mis oleks edumeelse, avatud rahvusliku erakonna suunas, aga ma näen sellist võimumugavust. Et täna on tuba soe, ollakse võimul, tehakse poliitikat - seda on raske siit ülevalt läbi suruda. Mul ei ole mõtet erakonna esimehena hakata nimesid üles lugema, aga see tunnetus on, et muudatused ei ole läbi läinud," sõnas Tsahkna.

"Mis on olnud väga pikki aastaid erakonna sisemine probleem, mis on ka välja kuvanud ja mille tõttu näiteks ka Vabaerakond tekkis, on seesama sisemise demokraatia areng. /.../ Üks ja sama seltskond istub ja valitseb. Me võime siin vahetada esimehi, aga avatust me saavutame siis, kui me muudame ka oma reegleid," ütles Tsahkna.

"Tänane valimissüsteem erakonna sees on selline, et iga kord, kui toimuvad erakonnas sisevalimised, siis moodustatakse blokid, kus tehakse omavahelisi diile. Ja kuna kõik erakonna liikmed, kes tulevad suurkogule kohale saavad valida, siis ka tavaliselt vahetult ennem erakonna suurkogu tuuakse värskeid valijaid, kes võib-olla ei teagi, mis maailmavaate eest erakond seisab," rääkis Tsahkna. Ta tõi aga välja, et see ei puuduta erakonna esimehe valimisi, sest siis on igaühel üks hääl ja valituks saab see, kellel on kõige suurem toetus.

IRL-i aseesimees Marko Mihkelson ütles neljapäeval ERR-i raadiouudistele antud intervjuus, et IRL-i Res Publica tiiva esindajad on olnud pikaajaliselt erakonna arengu piduriks. "Nende mõju on olnud erakonnas väga pikaajaliselt peaaegu, et muutumatu ja see tegelikult on mõnes mõttes olnud ka üheks selliseks takistuseks justnimelt poliitilise suundumuse välja kujundamisel ja ka erakonna avatumaks muutmisel," ütles Mihkelson.