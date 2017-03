Kiievi kesklinnas tapeti endine Vene duumasaadik

Ukraina julgeolekuteenistuse ülem Vassõl Hrõtsak kinnitas esialgu, et Kiievi kesklinnas aset leidnud tulistamise käigus on hukkunuid ja haavatuid, sündmuskohal tegutsevad politsei ja julgeolekuteenistuse operatiivuurimisrühmad, vahendasid Unian, Radio Svoboda ja BNS.

"Esialgsetel andmetel, mis mul on - julgeolekuteenistus ei ole erioperatsiooni läbi viinud - Premier Palace'i juures on tõepoolest hukkunuid ja haavatuid. Seal töötavad politsei ja julgeolekuteenistuse operatiivuurimisrühmad," ütles Hrõtsak ajakirjanikele.

Peagi teatas kohalik meedia, et Ševtšenko bulvari ja Puškini tänava nurgal toimunud tulistamises sai pihta kaks meest - üks neist sai surma ja teine viidi kiirabi poolt haiglasse ning tema seisund on kriitiline. Politseile laekus teade tulistamise kohta kohaliku aja järgi kell 11.40.

Hiljem selgitati politseist, et haiglasse viidi nii Voronenkovi ihukaitsja kui ka ründaja ning mõlemad on võetud tugevdatud valve alla.

Kiievi politseiülem Andri Kirištšenko täpsustas telekanali 112 Ukraina eetris, et tulistamine toimus kohe hotelli Premier Palace sissepääsu ees.

Esialgsetel andmetel oli tule avanud isikuid üks, kuid uurijad töötavad veel valvekaamerate salvestuste ja tunnistajate ütluste analüüsimisega edasi.

Endine Venemaa riigiduuma saadik Voronenkov, kes kuulus rahvasaadikuna kommunistide ridadesse, saabus Venemaalt Ukrainasse eelmise aasta sügisel ning detsembris sai ta Ukraina kodanikuks.

Teine Ukrainas eksiilis elav endinde Vene duumasaadik Ilja Ponomarjov (viimati erakond Õiglane Venemaa - Toim.) teatas sotsiaalmeedias, et Voronenkov tapeti ajal, kui ta oli teel temaga kohtuma. "Mul pole sõnu. Ihukaitsja jõudis ründajat haavata. Motiiv on ilmselge - ma olen öelnud, et Voronenkov ei ole mingi petis, vaid vaatleja, kes on vene jõukstruktuuride juhtide jaoks surmavalt ohtlik," selgitas Ponomarjov ja avaldas kaastunnet Voronenkovi abikaasale Maria Maksakovale.

Екс-депутат Думи Росії Пономарьов: загиблий Денис Вороненков йшов на зустріч зі мною. Він був небезпечний для російських силовиків pic.twitter.com/kGH7UsLdG7 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 23, 2017

Nii Ponomarjov kui ka Voronenkov on olnud kriitilised Venemaa presidendi Vladimir Putini valitsuse suhtes, sealhulgas Ukraina-vastase agressiooni suhtes, ning see on ka põhjus, miks nad kodumaalt Ukrainasse lahkusid.

Siseminister Arsen Avakovi nõunik Zorjan Škirjak süüdistas toimunus Venemaa eriteenistusi.

"Ma olen veendunud selles, et see võib välja näha kui küüniline demonstratiivne kättemaks või karistus Vene eriteenistuse poolt ning kui see kinnituse saab, viidi see ellu ka Kremli otsesel korraldusel," kommenteeris nõunik.

Ukraina politsei asejuht Oleksandr Vakulenko kinnitas hiljem, et Venemaa tegevus on uurijate üks peamisi tööversioone. "Tänasel päeval me saame aru, võttes arvesse taptu isikut, et ühe peamise versioonina uurime me seda kui Venemaa Föderatsiooni tegevust, mis oli suunatud selle inimese hävitamisele. Inimese, kes andis olulisi tunnistusi ning mängis Ukrainas toimuvates protsessides võtmerolli," selgitas ta.

Ukraina rahvasaadiku Anton Geraštšenko hinnangul on Voronenkovi tapmine võrreldav teiste Kremli tellitud poliitilise mõrvadega.

"See on poliitiline tellimusmõrv, mis tehti eesmärgiga hirmutafa kõiki Vene rahvasaadikuid ja ametnikke, kes üritavad venemaalt Läände või Ukrainasse põgeneda ja rääkida tõde sellest, kuidas funktsioneerib Vene karistusaparaat. Ta tapeti kättemaksuks selle eest, et nii tema kui ka tema abikaasa andsid tõele vastavaid tunnistusi selle kohta, kuidas valmistati ette Krimmi annekteerimist ja rünnakut Donbassis. Deniss Voronenkovi mõrvast saab nüüd osa nimekirjast, kuhu kuuluvad ka Aleksandr Litvinenko, Boriss Nemtsovi ja Pavel Šeremet mõrvamine," nentis ta.

Ka Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko teatas, et tegu oli Venemaa korraldatud küünilise mõrvaga tunnistaja kõrvaldamiseks.

Kremli pressiesindaja Dmitri peskov ütles omakorda kommentaariks, et süüdistused Venemaa aadressil on "absurdsed". President Vladimir Putini kõneisiku sõnul näitavat juhtum vaid seda, et Ukraina võimud ei suutnud endise Vene rahvasaadiku turvalisust tagada.

Video sündmuskohalt: