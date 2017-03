Nunesi avaldus pani demokraadid Vene-seoste uurimise sõltumatuses kahtlema

Esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Devin Nunes teatas kolmapäeval, et president Donald Trumpi üleminekumeeskonna liikmed, kelle hulgas võis olla ka Trump ise, olid pärast novembrikuiseid presidendivalimisi tahtmatu jälgimise all. Paljudes luurekomitee liikmetes tekitas aga küsimusi see, et Nunes tundlikku teavet kõigepealt Valge Majaga jagas.

Valge Maja ja Trumpi liitlased haarasid sellest avaldusest kinni kui tunnistusest, et presidendi väide, nagu oleks endine riigipea Barack Obama Trump Toweri telefone pealt kuulanud, on kinnitust saanud. Seda hoolimata asjaolust, et ka Nunes ise kinnitas, et see pole tema teate sisu, vahendas Politico.

Luurekomiteesse kuuluv demokraatide kongresmen Adam Schiff seadis Nunesi väited kahtluse alla ja hurjutas teda, et ta tundlikku teavet esmalt Schiffi või mõne teise komiteeliikmega ei jaganud.

Schiff kritiseeris Nunesit ka selle eest, et ta kolmapäeva pärastlõunal asjast Valgele Majale ülevaate andis, arvestades, et luurekomiteel on pooleli juurdlus Vene mõjude kohta 2016. aasta valimistel, sealhulgas võimalik kokkumäng Trumpi meeskonnaga.

"Esimehel tuleb otsustada, kas ta juhib sõltumatut juurdlust muu hulgas selles osas, kas Trumpi kampaania ja venelaste vahel toimus koostöö, või ta käitub nagu Valge Maja surrogaat, sest mõlemat korraga ta teha ei saa," ütles Schiff kolmapäevasel pressikonverentsil.

Ta lisas, et kahjuks külvab juhtunu sügavat kahtlust, kas esimees ja ka komitee suudavad uurimise korrektselt läbi viia.

Nunes Trumpi telefonide pealtkuulamist ei kinnitanud

Skandaal lahvatas, kui Nunes kolmapäeva hommikul kirjeldas Trumpi abide jälgimist kui juhuslikku andmekogumist, märkides, et see oli rutiinne ja seaduslik. Selline info kogumine võib toimuda, kui USAs asuv isik suhtleb USA jälgimise all oleva välisriigi sihtmärgiga. Sellisel juhul peaks USA kodanikust isik olema varjatud, kuid luureametnikud võivad selle teatud asjaoludel paljastada.

Ise Trumpi üleminekumeeskonda kuulunud Nunes ütles, et allikad olid näidanud talle tõendeid, et Trumpi üleminekumeeskonna liikmete isikud olid USA luureraportites paljastatud. Tema hinnangul võidi seda teha poliitilistel põhjustel, sest luureväärtust neis ei olnud.

"Olen näinud luureraporteid, mis selgelt näitavad, et presidendiks valitut ja tema meeskonda minu arvates vähemalt jälgiti," rääkis Nunes ajakirjanikele. "Mulle tundub, et teavet koguti legaalselt, kuid põhiliselt oli seal palju teavet presidendiks valitu, tema meeskonna ja selle kohta, mida nad tegid".

Kui ajakirjanikud küsisid, kas Obama kuulas pealt Trumpi telefone, vastas Nunes, et seda ei juhtunud kunagi. Ka ei olnud Nunesi sõnul tema nähtud teave seotud FBI Vene-uurimisega.

Schiff: luureametid pole reegleid rikkunud

Schiffi sõnul ei ole Nunesi väited päris sellised, millisena nad näivad. "Pärastlõunal toimunud vestluses teavitas esimees mind, et enamik nimesid jälgitud suhtlusest olid tegelikult varjatud, kuid et ta suutis siiski osapoolte arvatava isiku välja nuputada," märkis Schiff.

"See ei näita, et luureametid oleksid reegleid rikkunud. Enamgi veel, USA isikute nimede avaldamine on täiesti sobilik, kui on tarvis mõista kogutud välisluureinformatsiooni konteksti," lisas ta.

Schiff rõhutas ajakirjanikele sedagi, et Nunes ei toonud välja ühtki tõendit, mis näitaks, et Trump Towerit on kunagi peal kuulatud, nagu Trump ise on korduvalt tõendeid esitamata väitnud. Mitmed tippametnikud, nende seas ka Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey, on avalikult need süüdistused tagasi lükanud, ent Trump ei ole oma sõnu tagasi võtnud.

Trump, kes märtsi algul mingeid tõendeid esitamata väitis, et Obama enne valimis tema telefone pealt kuulas, teatas pärast Nunesi avaldust, et tunneb nagu oleks tema süütus tõestatud. "Hindan väga kõrgelt asjaolu, et nad leidsid seda, mida nad leidsid," lausus Trump.

McCain: luurekomitee kaotas usalduse Vene-uurimise läbiviimiseks

Nunesit kritiseerisid teravalt ka teised demokraadid. Senati luurekomitee liige Jim Himes ütles, et Nunesi käik Valgesse Majja tõstatab mitmeid küsimusi.

"Mis siis, kui uurimise all on mõni presidendi meeskonnaliikmetest? Kas ta kahjustaks uurimist? See näeb väga imelik välja," lausus Himes.

Senati relvateenistuste komitee esimees, vabariiklane John McCain teatas, et luurekomitee kaotas usalduse Venemaa-uurimise läbi viimiseks. Ta kritiseeris teravalt Nunesi ja Schiffi vahelist avalikku sõnasõda ja märkis, et mõlemad mehed eksisid oma avaldustes.

Samas rõhutas McCain, et tema hinnangul ei saavutanud Venemaa oma eesmärki 2016. aasta valimiste tulemusi mõjutada.

"Esimees Nunesi öeldu ei ole põhjendatud, nagu ei ole põhjendatud ka kongressman Schiffi sõnad," tõdes McCain.