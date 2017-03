Poola hoiatas, et ei pruugi EL-i Rooma deklaratsiooni heaks kiita

Deklaratsiooni mustand ütleb, et EL-i liidrid tegutsevad liidu suunas, mis soodustab majanduslikku ja sotsiaalset arengut, samuti ühtekuuluvust ja lähenemist, arvestades erinevate sotsiaalsete mudelite ja sotsiaalsete partnerite võtmerolli, vahendas Reuters.

"Kui deklaratsioon ei sisalda teemasid, mis on Poola jaoks prioriteedid, siis me ei kiida seda heaks," ütles Szydło eratelekanalile TVN.

"Euroopa Liidu ühtsus, NATO koostöö kaitse, kohalike valitsuste rolli ja ühisturureeglite tugevdamine, mis ei lõhesta, vaid ühendavad - need on neli prioriteeti, mis peavad deklaratsioonis olema," selgitas Szydło.

Szydło seostas Londoni rünnakut EL-i migratsioonipoliitikaga

Peaminister Beata Szydło seostas kolmapäevast rünnakut Londonis parlamendihoone juures Euroopa Liidu migratsioonipoliitikaga, öeldes, et rünnak toetab Varssavi soovi pagulasi mitte vastu võtta.

Poola euroskeptiline valitsus on keeldunud võtmast vastu ühtki 6200 migrandist, kelle peaks EL-i kvoodiskeemi alusel ümber paigutama.

"Ma kuulen Euroopas väga tihti: ärge siduge migratsioonipoliitikat terrorismiga. Aga võimatu on seda mitte teha," ütles Szydło TVN24-le.

Varem sel nädalal hoiatas EL-i migratsioonivolinik Dimitris Avramopoulos Varssavis liikmesriike suutmatuse eest pagulasi vastu võtta.

"Volinik peaks keskenduma sellele, mida teha, et vältida niisuguseid tegusid nagu eile Londonis. Poola ei anna järele väljapressimisele nagu volinik tegi. Volinik tuleb Varssavisse ja püüab meile öelda: te peate tegema seda, mida EL on otsustanud, te peate need migrandid vastu võtma. Kaks peäva hiljem toimub järjekordne terrorirünnak Londonis," rääkis Szydło.

Londoni rünnakus sai surma kokku viis inimest, nende hulgas ründaja, ning vigastada umbes 40 inimest. Ründaja sõitis Briti parlamendihoone juures autoga jalakäijate sekka ning pussitas seejärel surnuks politseiniku. Politsei hinnangul oli rünnak seotud islamiterrorismiga.