Kreeka ei taha põgenikke Põhja-Euroopast tagasi võtta

Kreekal pole ei võimekust ega raha, et Saksamaalt ja teistest Põhja-Euroopa riikidest põgenikke tagasi võtta, teatas riigi välisminister Nikos Kotzias Die Weltis neljapäeval avaldatud intervjuus.

"Mõned Euroopa Liidu riigid arvavad, et nad saavad kasutada Itaaliat ja Kreekat suletud karpidena, kus saab põgenikke hoida," rääkis Kotzias Politico teatel.

Kotziase sõnad käisid Saksamaa siseministri Thomas de Maiziere väljaöeldu kohta, et ta saadaks põgenikud, kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud, Kreekasse, kui riigi asüülisüsteemi on parandatud. Saksamaa lõpetas deporteerimised Kreekasse 2011. aastal süsteemi puudulikkuse tõttu.

Euroopa Komisjon on samuti pannud ette nn Dublini reeglid taas kasutusele võtta. Nende järgi peaksid põgenikud taotlema asüüli riigis, mille kaudu nad Euroopasse sisenesid.

"Selline mõtteviis ei ole euroopalik," ütles Kotzias neljapäeval Ateenas enne oma Saksa kolleegi Sigmar Gabrieliga kohtumist. "Kreeka on põgenike vastuvõtmisel näidanud üles suurt humaansust. Uus põgenikelaine sel suvel käiks meile aga üle jõu. Kreeka on oma võimete piiril".

Kotzias kutsus ELi liikmesriike üles põgenikekriisi lahendamisel rohkem oma panust andma.

Viimase aasta vältel on Kreekasse saabunud kümneid tuhandeid põgenikke. 2017. aasta esimese kolme kuuga tuli riiki 3000 migranti.