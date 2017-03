Uudistepäeva kokkuvõte 23. märtsil

Foto: twitter.com/radiosvoboda

Kiievi kesklinnas leidis neljapäeval tulistamine, mille käigus sai surma vähemalt üks inimene - endine Vene duumasaadik Deniss Voronenkov. Endine Vene rahvasaadik on varem andnud Ukraina võimudele tunnistusi selle kohta, kuidas valmistati ette Krimmi annekteerimist ning seetõttu peavad Ukraina uurijad kõige tõenäolisemaks motiiviks Kremli kättemaksu.

Ukraina julgeolekuteenistuse ülem Vassõl Hrõtsak kinnitas esialgu, et Kiievi kesklinnas aset leidnud tulistamise käigus on hukkunuid ja haavatuid, sündmuskohal tegutsevad politsei ja julgeolekuteenistuse operatiivuurimisrühmad, vahendasid Unian, Radio Svoboda ja BNS.

"Esialgsetel andmetel, mis mul on - julgeolekuteenistus ei ole erioperatsiooni läbi viinud - Premier Palace'i juures on tõepoolest hukkunuid ja haavatuid. Seal töötavad politsei ja julgeolekuteenistuse operatiivuurimisrühmad," ütles Hrõtsak ajakirjanikele.

Oma õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises süüdistatav Kaur Kender märkis neljapäeval Harju maakohtus oma viimases sõnas, et eesti keeles kirjutamine on niigi vaevaline ning nagu selgub, siis ka justiitsvägivalla tõttu ohtlik.

Kender nentis, et eesti kirjanik tohib Eestis seaduslikult teha vaid seda, mida eesti kirjanikud on varem teinud.

"Ei ole mitte ühtegi teist euroopa keelt, milles kirjutamine oleks ohtlikum kui eesti keel. Eesti on samas toredas reas nagu Saudi Araabia, Iraan jne," nentis Kender.

Kenderi väitel pole isegi Venemaal kirjaniku elu ohtlikum, kui Eestis.

"Me oleme nagu väike aga seda võikam Venemaa kõverpeegel. Lahkuge eesti keelest, keegi ei saa teid kaitsta," ütles Kender.

Noored õpetajad Tartu Descartes`i Lütseumis.

Haridusministeerium teatas sel nädalal, et õpetajate keskmine palk ületab 1200 eurot ning võib aasta lõpuks tõusta 1300-ni. Palga arvutamise statistika ehk kuidas number kujuneb, erineb aga kooliti.

Haridusministeerium kasutab õpetajate palga arvutamiseks sama metoodikat, mida statistikaamet muude keskmiste palkade arvutamiseks, et tekiks võrreldavus.

Õpetajate palgastatistika sisaldab ministeeriumi kinnitusel põhipalka, boonuseid ja muid kokku lepitud tasusid, lisaks võetakse arvesse töölepingus nimetatud koormust.

"Konkreetse kooli või omavalitsuse õpetajate keskmine palk täiskoha lõikes arvutatakse, kui välja makstud reaalne kogusumma jagatakse täiskohale taandatud tegelike ametikohtade hulgaga selles koolis või omavalitsuses," selgitas haridusministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Argo Kerb, selgitades, et kui koolis on näiteks viis õpetajat, kellest kolm on täiskohaga, keskmise palgaga 1000 eurot ning kaks poole kohaga, keskmise palgaga 500 eurot, siis keskmine täiskoha palk kujuneb 4000 eurot jagatuna nelja ametikohaga, andes tulemuseks ikka 1000 eurot.

Marko Mihkelson (IRL).

Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimees Marko Mihkelson ütles ERR-i raadiouudistele antud intervjuus, et IRL-i Res Publica tiiva esindajad on olnud pikaajaliselt erakonna arengu piduriks. Konkreetset vastust sellele, kas ta tahaks IRL-i juhiks saada, Mihkelson ei andnud.

ERR küsis Mihkelsonilt, kas Ken-Marti Vaher, Urmas Reinsalu, Sven Sester ja Siim Kiisler moodustavad erakonnas eraldi tiiva, kes võivad juhatuses takistada erakonna esimehe algatusi.

"Nende mõju on olnud erakonnas väga pikaajaliselt peaaegu, et muutumatu ja see tegelikult on mõnes mõttes olnud ka üheks selliseks takistuseks justnimelt poliitilise suundumuse välja kujundamisel ja ka erakonna avatumaks muutmisel," vastas Mihkelson.

Belgia politsei vahistas autoga rahva sekka kihutada üritanud mehe

Politseinikud Antwerpenis.

Belgias Antwerpenis vahistas politsei mehe, kes üritas autoga ostutänavale jalakäijate sekka kihutada.

Politsei pressiesindaja sõnul üritas auto kell 11 hommikul suurel kiirusel De Meiri tänavale siseneda, nii et jalakäijad pidid sõiduki eest ära hüppama, vahendas Reuters.

Ta lisas, et hiljem võeti juht vahi alla ning Antwerpeni kesklinna tänavatele on saadetud lisajõude nii politseinike kui sõjaväelaste ridadest.

Rohkem teavet politsei juhtunu kohta ei jaganud.

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja president Kersti Kaljulaid ei pea õigeks, kui riigikogu liige sõnaliselt kohtunikke ründab ja nende tehtud otsuseid maha teeb. Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnavõttu nimetas Kaljulaid lubamatuks.

Esmaspäeva õhtul läks Helme riigikogu kõnepulti ja teatas: "Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid /.../ sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku, ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi. Ja siis otsustavad, et keegi ei saa neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe."

Kohtunikud, kelle kohta Helme sõnad käisid, tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.

Plahvatus Ukraina suurimas relvalaos.

Harkivi oblastis asuvas Ukraina suurimas laskemoonalaos leidis ööl vastu neljapäeva aset võimas plahvatusteseeria ning põleng ja plahvatused jätkuvad praeguse hetkeni. Ukraina võimude hinnangul on tegu diversiooniaktiga.

Laskemoonaladu asub Balaklija linnas, umbes 100 kilomeetri kaugusel Donbassi konfliktitsoonist, vahendasid Unian ja BBC.

Kaitseministeeriumi kinnitusel sai tulekahju alguse öösel kella 2.34 ajal.

Korrakaitsjad ja päästeametnikud on alustanud piirkonnas ulatuslikku evakueerimisoperatsiooni, et Balaklija ja lähiasulate elanikud ohtlikest plahvatustest eemale toimetada. Seni teateid hukkunutest või vigastatutest ei ole. Evakueeritakse umbes 20 000 inimest.

Analüüsiks on vaja nutitelefoni.

Meeste spermakvaliteedi ja spermid arvukuse hindamine võib muutuda lähiaastatel oluliselt lihtsamaks. Uus nutitelefonil ja 3D-prinditaval liidesel põhinev seade tõestab, et kulukaid analüüse saab teha kodus 98 protsendini küündiva täpsusega.

"Tahtsime seadet disainides jõuda lahenduseni, mida oleks võimalik kasutada sama hõlpsalt kui naistel rasedusteste. Loodame sellega vähendada rasestumisprobleemidega seonduvat stressi. Paaridel oleks kergem jõuda probleemi algpõhjuseni ja sellest lähtuvalt edasi tegutseda," selgitas arendustööd eestvedanud Hadi Shafiee, Harvardi meditsiinikooli juhtivteadlane, ERR Novaatorile.

Maailma terviseorganisatsiooni andmete kohaselt oli 2010. aastal lastesaamisega raskusi 15 protsendil paaridest. Kuigi viljatusravis keskendutakse endiselt suuresti naistele, taandub selle põhjus kuni 30 protsendil juhtudest tegelikult ainult meespoolele. Kokkuvõtlikult võib hiljutise metaanalüüsi kohaselt kirjutada lapse eostamisega seonduvad probleemid osaliselt või täielikult meeste arvele igal teisel juhul.

