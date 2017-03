Vene eksperdid on Genfi kõneluste suhtes pessimistlikud

Venemaa üritab neljapäeval algavatel Genfi kõnelustel läbi rääkida nii president Bashar al-Assadi kui ka opositsiooniga. Vene eksperdid on selles küsimuses aga pigem pessimistlikud ning leiavad, et isegi kui praegune läbirääkimiste voor tooks mingeid tulemusi, on päris rahu Süürias veel mägede taga.

Kasahstani pealinnas Astanas hiljuti toimunud vaherahukõnelusi Süüria relvastatud opositsioon boikoteeris. Moskvat pahandas selline käitumine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Varasemad kohtumised Astanas näitasid, et opositsioon on väga motiveeritud. Võeti kõnelustest osa ja töötati aktiivselt kaasa. Küsimus on muus. Kahjuks ilmusid välja jõud, kes hakkasid läbirääkijate selja taga opositsiooni keelitama, et see ei tuleks Astanasse," rääkis Vene välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova.

Nüüd on poliitikute kord püüda leida teineteisemõistmist. Mõlemal pool lauda on aga endiselt neid, kes sooviks konflikti lahendada jõuga. Moskvas leitakse, et USA, kes konflikti alguses toetas vaid opositsiooni, peaks samale opositsioonile nüüd leidma ratsionaalse rakenduse.

"Kui siiralt rääkida, on ameeriklastel vaja need 80 000 relvastatud meest, keda nad ise relvastasid ja õpetasid, kuskile panna. Ja parim viis relvastatud opositsiooni oskuste ja talendi kasutamiseks oleks selle ühine võitlus terroristlike organisatsioonide, ISIS-e ja Al-Qaeda vastu," arvas Strateegiate ja Tehnoloogiate Analüüsi keskuse asedirektor Maksim Šapovalenko.

Isegi kui praegused läbirääkimised Genfis oleksid tulemuslikud, on tee rahuni Süürias veel pikk.

"Peab arvestama umbes kolme, viie, seitsme aastaga. Kui kolme aasta pärast peaks olukord enam-vähem kontrolli all olema ja seal alustatakse normaalse elu taastamisega, tuleb rahvusvaheline abi," ütles Majanduskõrgkooli idamaade uurimiskooli teadur Aleksei Muravjov.

Arvatavasti kestab praegune läbirääkimiste voor 1. aprillini.