Neli Hollandi erakonda alustas koalitsioonikõnelusi

Hollandi peaministri Mark Rutte liberaalne Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) alustas neljapäeval kolme erakonnaga koalitisoonikõnelusi, kuid parteijuhid hoiatasid, et erimeelsused on suured.

Rutte ning kristlike demokraatide, sotsiaaldemokraatliku D66 ja vasakpoolse GroenLinksi juhid ütlesid pärast ettevalmistavat kohtumist parlamendis, et on valmis alustama ametlikke läbirääkimisi.

"Mina olen valmis rohkem rääkima, aga parteide poliitilised erimeelsused on märkimisväärsed," ütles Rutte ajakirjanikele.

VVD võitis eelmisel nädalal peetud valimised, kuigi kaotas varasemaga võrreldes kohti. Neil on 150-kohalises parlamendis 33 kohta. Kristlikud demokraadid, D66 ja GroenLinks said kõik kohti juurde.

Teiseks tuli 20 kohaga islamivastane Vabaduspartei (PVV) Geert Wildersi juhtimisel, kuid kõik suuremad erakonnad on välistanud temaga koostöö tegemise.

VVD-d, kristlikke demokraate ja D66 peetakse loomulikeks koalitisoonipartneriteks, sest nende valimisplatvormid olid üsna sarnased, rohelised on aga valmis võtma vastu rohkem sisserändajaid ja on lubanud kärpida oluliselt Hollandi süsinikusaastet.

"See koalitsioon ei ole meie jaoks kaugeltki ideaalne," ütles GroenLinksi juht Jesse Klaver. "Selles on erinevad erakonnad, kel on suured erimeelsused, kuid me vaatame, kes need õnnestub ületada ja kas meil on võimalik oma ideaalid saavutada."