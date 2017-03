Leedu soovib hakata testima isejuhtivaid autosid

Neljapäeval alustas Leedu parlament turvalise liikluse seadusmuudatuste arutelusid.

"See on tulevik ja ma loodan, et Leedu on üks eelkäijatest, kutsudes välisinvestoreid- ja ettevõtteid Leetu seda projekti juhtima," ütles Sinkevičius.

Vilniuse-Utena maantee oleks katsetamiseks üks variant, kuid praegu on maantee halvas seisus ja vajab rekonstrueerimist. Sinkevičiuse sõnul oleks rekonstrueeritud Vilnius-Utena maantee spetsiaalselt kohandatud isejuhtivatele autode katsetustele.

Alates 2. märtsist on Eesti teedel ja tänavatel lubatud isejuhtivate autode testimine kui autol on juht, kes saab vajadusel kontrolli üle võtta.