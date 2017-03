Endine riigikohtu esimees: Helme ähvardus on ohtlik pretsedent

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ähvardas esmaspäevasel riigikogu istungil kohtunikke, kelle otsuse tulemusel kanti aasta alguses Eesti rahvastikuregistrisse esimene samasooliste abielu.

Lõhmus leiab, et riigikogu liikmetel on õigus kohtunikke kritiseerida, kuid oluline on teha vahet kriitika ja solvamise vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui rahvaesindaja kuulutab kõnepuldist, et mingid tädid võtavad kätte ja teevad Eestis seadusi, siis on see kohtuniku jäme ja matslik solvamine, mille sarnast pole minu teada ükski võimu esindaja siiani endale lubanud," sõnas endine riigikohtu esimees.

"See sõnavõtt tervikuna on rünne õigusriigi põhimõtte vastu ja see on ohtlik pretsedent riigikogu nii õigus- kui poliitilises kultuuris," lisas ta.

Martin Helme, kes ütles riigikogu puldist, et soovib kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe peade veeremist, ei leia, et tema sõnad oleksid olnud ebaeetilised. Ebaeetiline on tema hinnangul hoopis kohtunike käitumine.

"Kas kohtunikud ei mõtle selle peale, et kui nad teevad otsuseid, mis on karjuvas vastuolus seadusandja tahtega ja avaliku arvamusega, siis nad õõnestavad kohtute autoriteeti, nad õõnestavad täidesaatva ja seadusandliku võimu autoriteeti ja nad sisuliselt õõnestavad demokraatlikku korda," ütles Helme.

Virgo Saarmets, üks otsuse vastu võtnud kohtunikest, keda Helme ka mainis, ütles, et kõnealust otsust ei tehtud kooselusseaduse, vaid rahvusvahelise eraõiguse seaduse alusel.

Abielu ise oli sõlmitud Rootsis sealsete seaduste kohaselt ning kohus otsustas, et Rootsi õigus ei ole Eestis avaliku korraga vastuolus.

"See, et Eesti seadusandja ei võimalda Eestis samast soost isikutel abielluda ja kui see on võib-olla isegi vastuolus meie kohalike tavadega, siis see iseenesest ei ole veel vastuolu avaliku korraga ja sellepärast see lahend selline oli," selgitas Saarmets.

Riigikohtu praeguse esimehe Priit Pikamäe sõnul on Helme sõnavõtu näol selgelt tegu ründega võimude lahususe printsiibile.