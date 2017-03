Regional Jet hakkab nelja uue lennukiga SAS-i liine teenindama

"See on meile suur võit ja väga suur kordaminek kogu meie tiimile," ütles Regional Jet OÜ juhatuse liige Sven Kukemelk BNS-ile. "See on meie jaoks suur ja pikk leping. Suur just kohustuse poolest, et nii suurele Skandinaavia ettevõttele pakkuda teenust ja teha seda kuueaastase lepingu alusel."

Regional Jet ei ole seni ATR72-600 tüüpi lennukitega lennanud. Regional Jet on läbirääkimistes seitsme ettevõttega liisimaks neli ATR72-600 lennukit, rääkis Kukemelk. "Me näeme, et täna on turuolukord meie jaoks soodne ja me ei näe enda jaoks riski. Turul on päris mitu pakkujat ja läbirääkimised on suhteliselt kaugel juba."

Kui suur on lepingu maht Kukemelk avalda ei soovinud. "Rahalist numbrit ma kommenteerida ei saa," ütles ta. Samas märkis Kukemelk, et Regional Jeti jaoks on leping kommertsriski vaba. "Meie jaoks ei ole oluline, kas nendes lennukites on üks või 70 reisijat. See on täiesti SAS-i poolne risk. Me saame rahulikult tegeleda opereerimisega."

Lennukite meeskonnad hakkavad baseeruma Kopenhaagenis ja vähemalt esialgu hakkavad tööle taanlased, rääkis Kukemelk. "Leida Eestist üle öö enam kui sada inimest, kes oleksid vastava pädevusega ja vastaksid kõigile tingimustele, ei ole absoluutselt võimalik. Me üritame leida kohalikult turult Taanist piloote ja nendega opereerida."

Lepingu pikkus on kuus aastat, aga kolme aasta järel on mõlemal poolel õigus hind ja tingimused üle vaadata, rääkis Kukemelk. "Tegemist on kuueaastase lepinguga, kus on kolme aasta järel tingimuslik võimalus pooltel lahkuda. Pigem ma ütleks, et see on selline tehniline nüanss ja me näeme seda kuueaastase diilina."

Möödunud aasta detsembris teatas SAS, et lõpetab koostöö lennufirmaga Jet Time, mis opereerib SAS-i jaoks kaheksat ATR72-600. SAS otsis wet-lease (lennukid koos meeskonnaga) pakkujat, mis osaliselt asendaks senini Jet Time teenindatud regionaalseid liine lennukitega ATR72, teatas SAS.

SAS pidas läbirääkimisi mitmete lennufirmadega ja valis viimaks mitemete parameetrite põhjal Regiona Jet OÜ. Muuhulgas andsid SAS-i kvaliteedi ja vastavuse auditid väga häid tulemusi. "Regional Jet OÜ on pädev ja usaldusväärne partner ja sellel on kanda oluline panus meie wet-lease strateegiasse," ütles SAS-i asepresident Mikael Wångdahl.

Regional Jet OÜ asutati 2015. aastal riikliku lennufirma Estonian Air võimaliku pankroti järgse lennundusühenduse tagamiseks. Peale Estonian Airi pankrotti hakkas Regional Jet uuele riiklikule lennufirmale pakkuma lennukiopereerimise teenuseid.

Möödunud aastal otsustas Nordic Aviation Group ehk Nordica senise partneri Adria vahetada Poola LOT-i vastu. Tehingu käigus omandas Poola LOT ehk Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 49 protsenti Regional Jet OÜ-st, nii et 51 protsenti jäi Nordicale. Nordic Jet opereerib LOT-i jaoks kolme lennukit ja Nordica jaoks viit lennukit.