Danske Bank otsib Eesti jaekaubandusüksusele ostjat

"Me müüsime hiljuti oma Läti ja Leedu jaeärid Swedbankile. Eesti filiaali jaepangandusüksus on nüüd samuti müügis," ütles Danske Banki pressiesindaja Kenni Leth.

20. märtsil tuli avalikuks, et Danske Banki Eesti filiaal on seotud rahapesuskeemis, kus rahvusvahelised pangad pesid 20,8 miljardi dollari väärtuses Venemaalt pärit raha. Eestis liikus pankade kaudu kokku ligi 1,6 miljardit eurot kriminaalse päritoluga raha, millest lõviosa liikus läbi Danske panga Eesti filiaali.

Danske Bank teatas 2015. aasta alguses, et katkestab jaeklientide teenindamise ning keskendub Balti riikides äriklientidele. Panga Eesti filiaali laenuportfell on 900 miljonit eurot ja hoiuste maht 578 miljonit eurot. Panga kontorid asuvad neljas erinevas linnas, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Pangal on üle Eesti kokku rohkem kui 100 pangaautomaati.